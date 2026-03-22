RO-Alert în Tulcea: ținte aeriene detectate lângă România, avioane de luptă ridicate de urgență

Situație tensionată la graniță: RO-Alert emis după detectarea unor ținte aeriene în Tulcea

Alertă de securitate în nordul județului Tulcea, unde autoritățile au emis un mesaj RO-Alert după detectarea unor ținte aeriene în apropierea spațiului României. Aviația militară a fost ridicată de la sol, iar populația este sfătuită să se adăpostească și să evite panica.

Autoritățile române au emis, duminică seară, un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, după ce sistemele de monitorizare au detectat mai multe ținte aeriene în apropierea spațiului național. Situația a determinat activarea rapidă a măsurilor de apărare și alertarea populației din zona vizată.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, există posibilitatea ca obiecte provenite din spațiul aerian să cadă pe teritoriul României. În mesajul transmis, oamenii sunt îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă. În lipsa acestora, autoritățile recomandă rămânerea în locuințe, departe de geamuri și pereți exteriori.

Alerta vine după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a identificat un grup de ținte în apropierea graniței aeriene, la est de Sulina. Ca măsură de precauție, Ministerul Apărării Naționale a ridicat avioane de vânătoare, care patrulează în prezent în nordul județului Tulcea pentru monitorizarea situației.

Totodată, sistemele de apărare aeriană au fost trecute în stare de alertă, iar autoritățile române au anunțat că sunt în contact permanent cu aliații NATO pentru coordonarea răspunsului în timp real.

„Sistemele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării Naţionale au fost trecute în stare de alertă în seara zilei de duminică, 22 martie, ca urmare a detectării unor semnale radar la est de Sulina. Aviaţia de vânătoare patrulează în nordul judeţului Tulcea pentru monitorizarea situaţiei", precizează sursa citată.

Mesajul RO-Alert, emis în jurul orei 21:10, are o durată estimată de 90 de minute. Până la această oră, nu au fost înregistrate apeluri la dispeceratul ISU Tulcea privind eventuale incidente sau pagube materiale.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată: 90 minute", se arată în mesajul RO-ALERT.

Situația rămâne sub monitorizare, iar autoritățile promit să ofere actualizări în funcție de evoluția evenimentelor.

Mediafax si Agerpres