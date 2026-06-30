România, lovită de furtuni violente: Zeci de alerte RO-ALERT, zeci de acoperișuri distruse și gospodării inundate

Au fost înregistrate efecte la nivelul a 36 localități din 18 județe (Alba, Bihor, Brăila, Buzău, Cluj, Călărași, Galați, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Ialomița, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Sibiu, Sălaj, Tulcea și Vâlcea) și mun. București, unde s-a intervenit și se intervine pentru evacuarea apei din două case, cinci curți, trei beciuri/subsoluri și pentru degajarea a 144 copaci prăbușiți, un stâlp, pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la acoperișurile a 24 imobile.

S-a înregistrat un deces în loc. Găneasa, județul Ilfov.

26 de autoturisme au fost avariate.

„În loc. Găneasa/Ilfov un autoturism a fost surprins de prăbușirea unui copac. La momentul sosirii echipajelor de intervenție, în interior se afla o persoană încarcerată, care prezenta leziuni incompatibile cu viața. La momentul raportării sunt intervenții în desfășurare la nivelul a 7 județe (Bihor, Buzău, Galați, Hunedoara, Ilfov, Mureș, Tulcea) și mun. București. De asemenea, pentru informarea populației, au fost emise 48 mesaje prin sistemul RO-ALERT, în contextul avertizărilor hidrometeorologice la nivelul a 27 județe (Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Timiș, Teleorman) și mun. București”, transmite, marți seara, IGSU.

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