Rogobete critică reforma axată pe tăieri: Nu poți cere performanță dacă blochezi investițiile

Cazul „Dumbrava” readuce în spațiul public tema subfinanțării sistemului de asistență socială din România, iar fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, publică marți o reacție în care nu doar critică dur ideea „salvatorului unic” al României, dar insistă și pe faptul că problemele din sistemul de asistență socială nu pot fi rezolvate fără susținere financiară.

„Mă îngrijorează faptul că am ajuns să trăim într-o societate în care ni se spune că există un singur om care le știe pe toate, un singur om care poate salva România și un singur adevăr care trebuie acceptat. Nu. Într-o democrație, lucrurile nu funcționează așa”, scrie Rogobete, care anulează din capul locului ideea „unui dingur om”: „un stat puternic nu este construit de un om”, ci de „instituții care funcționează, de profesioniști, de echipe și de oameni care împărătșesc aceeași viziune”.„Povestea salvatorului unic aparține altor vremuri. România are nevoie de instituții puternice, nu de cultul personalității”, adaugă acesta.

„Asistența socială din România este subfinanțată”

Rogobete insistă mult pe ideea că asistența socială din România e foarte slab reprezentată și foarte slab finanțată.

„Adevărul este unul singur: asistența socială din România este subfinanțată. Avem prea puține centre publice de îngrijire, prea puține centre de paliație, prea puține servicii pentru persoanele vulnerabile. Există exemple bune, există oameni dedicați, dar sunt insuficiente raportat la nevoile reale ale țării”, susține fostul ministru.

Acesta amintește că, în perioada în care a condus Ministerul Sănătății, a inițiat Programul Național de Îngrijiri la Domiciliu și dezvoltarea serviciilor de paliație, însă subliniază că, fără injecții masive de bani, astfel de proiecte devin falimentare.

„Am crezut și cred în continuare că oamenii bolnavi, bătrânii și persoanele vulnerabile merită să fie îngrijiți cu demnitate. Dar nici cel mai bun program nu poate funcționa fără finanțare”, scrie Rogobete.

Fostul ministru critică măsurile de reducere a cheltuielilor și susține că acestea afectează direct persoanele vulnerabile.

„Nu poți tăia bani, apoi să fii revoltat că nu există servicii. Nu poți bloca investițiile și angajările, iar apoi să cauți vinovați doar la capătul lanțului. Nu poți cere performanță unui sistem pe care l-ai slăbit deliberat”, afirmă el.

Rogobete ridică și o serie de întrebări privind funcționarea sistemului social în condițiile reducerii resurselor.

„Cum poate funcționa asistența socială când reduci bugetele? Cum poate funcționa atunci când blochezi angajările? Cum poate funcționa când reduci sprijinul pentru persoanele cu dizabilități și pentru serviciile care îi îngrijesc?”, întreabă fostul ministru.

Alexandru Rogobete crede că reformele reale nu pot fi făcute fără investiții și fără respect pentru profesioniștii din sistem.

„Oamenii vulnerabili nu pot fi ajutați prin sloganuri. Nu pot fi îngrijiți cu postări pe Facebook și nici cu armate de comentarii coordonate. Ei au nevoie de personal, de centre, de servicii, de continuitate și de finanțare”, afirmă acesta

„România nu are nevoie de un salvator”, ci de „conducători care înțeleg că în spatele fiecărei linii tăiate dintr-un buget există un om”.

„Un copil cu dizabilități. Un bătrân abandonat. Un bolnav care așteaptă îngrijire. Despre ei ar trebui să fie politica. Nu despre imagine. Nu despre propagandă”, scrie Alexandru Rogobete.

(sursa: Mediafax)