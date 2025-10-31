Primul Centru de Arși Gravi din România, finalizat în 2025 la Timișoara

Proiectul, început în 2022, a avansat rapid: structura clădirii și heliportul sunt finalizate, instalațiile funcționale sunt puse în funcțiune, iar detaliile de interior și circuitele medicale sunt în curs de finalizare. Personalul medical a beneficiat de instruire specializată în Franța, la Paris, printr-un program al Băncii Mondiale, pentru a asigura funcționarea centrului la cele mai înalte standarde internaționale.

Ministrul a subliniat că centrul de la Timișoara reprezintă un model de colaborare între Ministerul Sănătății, autoritățile locale și echipa medicală, demonstrând că progrese reale în sistemul sanitar se pot realiza prin muncă, implicare și cooperare.

„Încrederea pacienților și a societății se recâștigă prin fapte concrete, nu prin promisiuni, iar acest centru este dovada că România poate realiza proiecte de înaltă calitate, atunci când se lucrează împreună”, a adăugat oficialul.

Centrul va deservi pacienți cu arsuri grave din întreaga țară și va include circuite medicale moderne, facilități pentru personalul medical și infrastructură de urgență, inclusiv heliport. Autoritățile estimează că, odată finalizat, proiectul va crește semnificativ capacitatea României de a trata cazurile complexe de arsuri severe, reducând dependența de tratamente externe și asigurând servicii medicale la standarde europene.

(sursa: Mediafax)