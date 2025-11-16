Rogobete: Ne-am învârtit într-un cerc vicios - nu achiziţionam echipamente de înaltă performanţă, pentru că nu aveam medici

El a subliniat că Ministerul Sănătăţii şi-a schimbat abordarea şi, în prezent, centrele spitaliceşti sunt dotate cu echipamente de înaltă performanţă.



"Cred că ne-am învârtit ani de zile într-un cerc vicios. Nu achiziţionam echipamente de înaltă performanţă, pentru că nu aveam medici. (...) Odată cu dotarea anumitor secţii cu angiograf, de exemplu, foarte mulţi medici tineri, chiar şi din străinătate, se întorc în România pentru a efectua trombectomii pentru pacienţii cu AVC, tocmai pentru că au cu ce să lucreze acum. Eu cred că, odată cu dotarea clinicilor, cu schimbarea infrastructurii, dar şi cu o abordare poate mai onestă faţă de tinerii medici putem să îi stimulăm şi să îi determinăm să rămână în spitalele din România", a explicat ministrul.



Rogobete a îndemnat cadrele medicale să îi susţină pe tinerii medici rezidenţi, subliniind că dotările şi modernizările sunt inutile în absenţa personalului medical.



"Un tânăr, când intră într-un spital, îşi doreşte să facă, îşi doreşte să arate că ştie, îşi doreşte să devină tot mai bun. Eu încurajez colegii din sistemul de sănătate să aibă grijă şi să îi lase să facă, să îi lase să se dezvolte. Investim acum istoric în sistemul de sănătate. Construim spitale noi. Reabilităm spitalele. Dotăm majoritatea centrelor universitare cu echipamente de ultimă generaţie. Aceste ziduri renovate şi aceste echipamente moderne, însă, fără medici, fără asistente, fără infirmiere, fără kinetoterapeut, psihologi, fără întreg personalul medical, sunt doar nişte ziduri goale care nu fac bine. Le transmit tinerilor viitori medici rezidenţi să nu uite că medicina este despre a face bine", a evidenţiat Alexandru Rogobete.

AGERPRES