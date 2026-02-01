Rogobete nu este de acord cu reducerea cu 10% a veniturilor personalului medical: Ar fi culmea!

Alexandru Rogobete a subliniat că sistemul de sănătate din România este deja subdimensionat și că orice diminuare a veniturilor personalului medical ar fi „culmea”.

„Nu susținem reducerea cu 10% a veniturilor pentru personalul medical. Din sistemul de sănătate ar fi culmea. Sistemul de sănătate este subdimensionat. Numărul de asistente, de infirmiere, de personal auxiliar, chiar și de medici. În multe locuri știm bine că nu se pot acoperi gărzile”, a declarat Rogobete, duminică, la Antena 3 CNN.

Despre situația gărzilor în rândul medicilor rezidenți, ministrul a spus: „Nu, nu este corect și în noua legislație care va modifica până la urmă modul în care se realizează gărzile, pentru că am avut o întâlnire destul de lungă și tehnică cu sindicatele reprezentative din sănătate și la care s-a alăturat și Colegiul Medicilor cu care am stabilit cum va arăta reașezarea și reorganizarea modului în care se desfășoară gărzile”.

Acesta a precizat că rezidenții de anii 1 și 2 nu sunt plătiți pentru gărzile realizate, doar cei din anii 3, 4 și 5 fiind remunerați.

Acesta a fost întrebat și de raportul Corpului de Control privind Spitalul Județean Constanța, unde 70% din medici ar fi avut scutire de gardă. „Corpul de Control de la Constanța este încă în desfășurare. S-au luat documente de acolo și date informatice. Este nedrept, nu este etic, nu este deontologic ca în spitalul public să suferi de lombosciatica și să nu poți face gărzi, dar în spitalul privat sau în cabinetul privat să poți sta în picioare 12 ore”.

(sursa: Mediafax)