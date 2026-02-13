Alexandru Rogobete: Primele specialităţi medicale "privilegiate" care beneficiază de inteligenţa artificială sunt imagistica şi laboratoarele

"Discutăm, în special, despre produse medicale încadrate ca echipamente medicale. Practic, sunt verificate şi certificate ca echipament medical şi rulează prin module de inteligenţă artificială. Vă dau câteva exemple care se folosesc deja în toată lumea. Discutăm despre sisteme care ajută medicul radiolog, de exemplu, pentru interpretarea rezultatelor de imagistică, radiologie, computer tomograf şi aşa mai departe, respectiv în zona de laborator, histochimie, anatomopatologie şi lista poate continua. Nu putem discuta în momentul de faţă despre o reglementare foarte clară, pentru că ea nu există nici la nivel european, cu privire la utilizarea inteligenţei artificiale în domeniul sănătăţii, însă există, aşa cum am spus, multe echipamente medicale şi soluţii digitale certificate ca echipament medical care utilizează sisteme de inteligenţă artificială", a arătat Alexandru Rogobete.



Ministrul Sănătăţii a făcut declaraţia în deschiderea unei dezbateri pe tema reformei sistemului de sănătate în contextul impactului IA, care se desfăşoară la Centrul Regional de Afaceri Timişoara.



El a subliniat că beneficiile folosirii IA în sănătate sunt evidente şi au fost demonstrate în ultimii ani de când aceste sisteme sunt utilizate.



"Vorbim de o rapiditate a interpretării în primul rând, dar şi de o acurateţe mai crescută, pentru că aceste sisteme pot identifica şi pot detecta anumite modificări, anatomopatologice, de exemplu, care în mod normal nu se văd cu ochiul liber sau se văd foarte greu. Este greu de estimat cât de mult sau de puţin este utilizată. În majoritatea spitalelor clinice, a spitalelor universitare, sunt utilizate astfel de sisteme care vin să ajute interpretarea în zona de radiologie şi imagistică medicală", a explicat ministrul Sănătăţii.



Alexandru Rogobete a mai punctat că spitalele sunt libere să achiziţioneze astfel de echipamente şi că în momentul de faţă Ministerul Sănătăţii nu are în vedere să deruleze licitaţii centralizate pentru astfel de sisteme şi de echipamente.



Evenimentul de la Timişoara este organizat de Asociaţia Femeilor Antreprenor din România (AFAR), în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş.



La conferinţă participă specialişti din domeniul sănătăţii şi membri ai Asociaţiei Pacienţilor care vor aborda impactul inteligenţei artificiale asupra reformei sistemului de sănătate, cu accent pe creşterea eficienţei, calităţii serviciilor medicale şi orientarea acestora către nevoile pacientului.



Moderatorul evenimentului este Maria Grapini, europarlamentar şi preşedinte fondator AFAR. AGERPRES