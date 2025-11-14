Rogobete, la Spitalul de Urgență din Drobeta Turnu Severin: Investiții peste 350 de milioane de lei

„Uneori, în sistemul de sănătate apar momente care ne arată cu brutalitate cât de esențială este siguranța pacientului și siguranța personalului medical. Episoade care dor, care apasă pe conștiința fiecăruia dintre noi și care ne obligă să privim cu maximă responsabilitate spre ceea ce trebuie schimbat. De aceea, investițiile pe care le facem nu sunt doar proiecte tehnice. Sunt răspunsuri directe la nevoia unui sistem medical previzibil, corect și sigur pentru pacienți”, spune, vineri seara, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Ministrul a fost în vizită la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin și am verificat investițiile realizate în Mehedinți.

Rogobete a precizat că în acest județ, în perioada 2023–2025, s-au investit peste 350 de milioane de lei din fonduri europene, din bugetul Ministerului Sănătății și din bugetele autorităților locale.

„Am rămas impresionat de modul de organizare și de felul în care arată acum spitalul. Ambulatoriul de specialitate — modern, integrat perfect în activitatea spitalului. Echipamente moderne de imagistică — pentru un diagnostic rapid, sigur și performant. Mamografe noi, pregătite pentru extinderea screeningului de cancer mamar. Lucrări majore în clădirea nouă a UPU și reabilitări extinse în corpuri ale spitalului, realizate cu fonduri europene, ale Consiliului Județean și cu sprijinul Ministerului Sănătății. Investiții in sisteme digitale de peste 10 milioane de lei — un pas esențial pentru siguranță, trasabilitate și profesionalism la fiecare nivel al actului medical. Dar toate aceste investiții ar fi doar pereți frumoși și fără suflet dacă nu am vorbi despre echipa medicală. Mulțumesc tuturor medicilor, asistenților, infirmierelor, personalului medical și nemedical care dau viață acestui spital și care fac ca aceste investiții să devină realitate pentru pacienți. Astăzi, Spitalul Județean din Mehedinți arată și funcționează la standarde moderne datorită muncii lor”, spune Rogobete.

(sursa: Mediafax)