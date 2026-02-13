Alexandru Rogobete: Nu susțin tăierea salariilor din sistem cu 10%; susțin plățile în funcție de criterii de performanță

'Dacă solicitarea adresată Guvernului nu va fi luată în considerare, Ministerul Sănătății nu va aviza acest act normativ, cu orice repercusiune. Nu voi semna actul normativ care propune tăierea cu 10%, paușal, a veniturilor personalului medical, dar sunt pentru introducerea plăților în funcție de criterii de performanță. Pentru că nu se poate ca un anestezist care dă trei anestezii pe an și are doi pacienți de terapie intensivă să fie la fel cu un anestezist care dă 20 de anestezii pe săptămână și vede zeci de pacienți de terapie intensivă, iar la final de an să aibă același venit. Totul se traduce, în final, printr-o dificultate sustenabilă financiar, pentru că foarte multe resurse se duc în zone unde sunt mai mulți șefi de secție decât pacienți', a detaliat ministrul.



Totodată, Alexandru Rogobete a subliniat nevoia unei mai bune colaborări între spitale și ambulatorii, punând accent și pe medicina de familie, iar cazurile care pot fi tratate în ambulatoriu, să degreveze atât Unitățile de Primiri Urgențe, cât și saloanele, unde să rămână internate doar cazurile care au nevoie evidentă.



'Managerii și doctorii spitalelor, în general, au întors o piramidă, în sensul de a interna mulți pacienți, uneori nejustificat, în spital pentru a-și realiza indicatorii, pentru a fi plătiți. Nu este corect nici din punct de vedere economic, nici al managementului. În consecință, unul dintre obiectivele mele a fost să dezvoltăm ambulatoriul de specialitate. (...)', a explicat oficialul Ministerului Sănătății.



Pe de altă parte, ministrul le-a vorbit celor prezenți despre nevoia de a reforma finanțarea serviciilor de sănătate și de a construi noi spitale. El a menționat că există spitale în construcție și că au fost create centre noi de asistență medicală.



'Putem să construim tot teritoriul în România. Dacă nu reformăm modul în care sunt finanțate serviciile de sănătate și sistemul medical, nu va mai fi sustenabil în timp. Bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în anul 2020 era 41 de miliarde de lei. În anul 2025 am închis bugetul Casei cu 87 de miliarde. Și în continuare, în țara aceasta există spitale unde nu găsești paracetamol, pentru că sunt sistemul de plată și mecanismele de plată nu sunt actualizate la timp', a arătat ministrul Sănătății.

