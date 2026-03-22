Româncă arestată lângă baza nucleară Faslane: suspiciuni de spionaj și reacția urgentă a MAE

Româncă arestată în Scoția după tentativa de acces la baza nucleară Faslane. MAE intervine și cere informații oficiale

O româncă în vârstă de 31 de ani a fost arestată în Scoția după ce ar fi încercat să pătrundă într-una dintre cele mai sensibile baze militare din Marea Britanie. Autoritățile analizează inclusiv ipoteza unui posibil caz de spionaj, iar Ministerul Afacerilor Externe a reacționat rapid.

MAE confirmă: una dintre persoanele reținute este cetățean român

Ministerul Afacerilor Externe s-a autosesizat în acest caz și a solicitat informații oficiale autorităților britanice, după ce presa a relatat despre incidentul petrecut la baza Faslane.

Instituția a confirmat că una dintre cele două persoane reținute are cetățenie română.

„În urma demersurilor, s-a confirmat că una din cele două persoane reţinute pentru încălcarea prevederilor Legii securităţii naţionale a Regatului Unit al Marii Britanii (art 4 (1) A – care interzice intrarea sau inspectarea unei locaţii strategice, atunci când urmăreşte un scop care prejudiciază siguranţa sau interesele Regatului Unit) deţine cetăţenia română”, precizează MAE.

Consulatul din Edinburgh, pregătit să intervină

Reprezentanții Consulatului General al României la Edinburgh au luat legătura cu autoritățile scoțiene, care au confirmat că femeia este cercetată pentru încălcarea legislației privind securitatea națională.

„Având în vedere lipsa consimţământului expres al cetăţeanului român, MAE nu poate furniza, la acest moment, informaţii suplimentare cu privire la identitatea persoanei vizate. Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Edinburgh : +44 (0) 7951 858 445”, afirmă reprezentanţii MAE.

Suspiciuni de spionaj după tentativa de acces în baza militară

Potrivit poliției din Scoția, două persoane – o româncă de 31 de ani și un bărbat iranian de 34 de ani – au fost reținute după ce ar fi încercat să pătrundă într-o bază navală unde sunt staționate submarine nucleare.

Cei doi au fost opriți de forțele de securitate și reținuți pe loc, iar anchetatorii analizează mai multe scenarii, inclusiv un posibil caz de spionaj.

Există suspiciuni că aceștia ar fi încercat să testeze sistemele de securitate sau să obțină informații sensibile.

Urmează audierea în fața instanței

Autoritățile au transmis că incidentul a avut loc joi, în jurul orei 17:00, iar arestările au fost efectuate a doua zi.

Cei doi suspecți urmează să fie prezentați luni în fața Tribunalului din Dumbarton.

Ce este baza Faslane și de ce este atât de importantă

Baza Faslane, situată la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Glasgow, este una dintre cele mai importante facilități militare ale Marii Britanii, potrivit Antena 3 CNN.

Aici sunt staționate toate submarinele nucleare ale Marinei Regale, inclusiv cele patru submarine din clasa Vanguard, echipate cu rachete nucleare Trident.