Marea majoritate a românilor resimt efectele schimbărilor economice asupra stilului de viaţă

Conform cercetării sociologice, pentru a face faţă noilor condiţii de trai, 49% dintre cei chestionaţi au redus cheltuielile curente, precum alimentele sau îmbrăcămintea, 41% au amânat investiţiile majore, iar 38% au renunţat la vacanţe şi alte activităţi de relaxare.



În acest climat, starea de spirit şi emoţiile românilor sunt influenţate, principalele emoţii resimţite fiind îngrijorarea (30%), nesiguranţa (24%) şi determinarea de a găsi soluţii (23%).



În ceea ce priveşte principalele provocări cu care se confruntă, cei mai mulţi dintre români menţionează creşterea costului vieţii (51%), urmată de nivelul taxelor şi impozitelor (20%) şi lipsa de predictibilitate a viitorului (18%). În cazul tinerilor cu vârste între 18 şi 34 de ani, apare însă o particularitate: 20% dintre aceştia consideră lipsa oportunităţilor de muncă sau de promovare drept principal obstacol, comparativ cu doar 10% la nivelul întregului eşantion. Această diferenţă se explică prin faptul că tinerii sunt în general mai mobili şi mai deschişi să caute noi oportunităţi, ceea ce îi face mai sensibili la schimbările şi limitările actuale din economie.



Referitor la perspectiva asupra viitorului apropiat, 45% dintre români îşi păstrează un optimism moderat, considerând că economia ţării ar putea să-şi revină, însă procesul va dura mai mult de un an. În acelaşi timp, 41% cred că situaţia nu se va îmbunătăţi în următoarele 12 luni şi că lucrurile vor continua să se înrăutăţească.



Românii aşteaptă de la companii produse şi servicii mai utile şi accesibile (37%) şi o atenţie sporită faţă de nevoile lor (32%).



"Studiul arată că românii resimt direct impactul contextului economic asupra vieţii cotidiene, manifestând atât îngrijorare şi nesiguranţă, cât şi dorinţa de a găsi soluţii şi de a se adapta noilor condiţii. Pentru companii, concluzia este clară: succesul pe termen lung depinde de oferirea de produse şi servicii relevante, accesibile şi de o comunicare apropiată de nevoile reale ale consumatorilor", a declarat Marius Luican, Director General Reveal Marketing Research, citat în prezentarea studiului.



Aceste aşteptări se reflectă şi în comportamentele de consum actuale, unde preţul (41%), promoţiile şi reducerile (30%) şi calitatea sau durabilitatea produsului (15%) sunt criteriile esenţiale de decizie. Consumatorii manifestă astfel o abordare pragmatică, orientată către controlul cheltuielilor.



În plus, 1 din 2 români a observat schimbări în felul în care brandurile comunică în ultima perioadă. Cei mai mulţi consideră că acestea sunt mai rezervate şi mai puţin vizibile (22%), alţii remarcă o comunicare intensificată, dar axată în special pe reduceri (19%), iar 14% apreciază că brandurile par mai atente la nevoile reale ale oamenilor.



Reveal Marketing Research este o companie de cercetare de piaţă full-service, specializată în marketing research, studii sociologice, customer insight, business strategy, market development.



Studiul s-a desfăşurat online în perioada 14-20 august pe un eşantion reprezentantiv pentru universul persoanelor cu vârsta 18+, utilizatori de internet, din mediul urban. Mărimea eşantionului a fost de 1.058 respondenţi, iar eroarea maximă de eşantionare este +/-3.1% la un nivel de încredere de 95%.

AGERPRES