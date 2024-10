45% dintre români au consumat în ultimul an, frecvent, vitamine şi suplimente alimentare

Conform aceleiaşi cercetări, principalele surse de informare folosite în decizia de a administra suplimente alimentare sunt: medicul de familie sau medicul specialist, menţionaţi de 75% dintre respondenţi, şi farmacistul, menţionat de 54% dintre aceştia. 49% dintre participanţii la studiu au declarat că se bazează pe informaţiile citite în mediul online - ştiri, articole, reclame, postări din social media şi recenzii de pe forumuri, se menţionează într-un comunicat al patronatului



Dintre românii care au răspuns că principala sursă de informare este medicul specialist, 60% au precizat că le-au fost recomandate vitamine, minerale şi suplimente alimentare de medicul generalist, 17% de medicul cardiolog şi tot atâţia de gastroenterolog. 13% au primit recomandare de la medicul neurolog, 12% de la endocrinolog şi 11% de la diabetolog.



Potrivit sondajului IPSOS, medicul şi farmacistul sunt de altfel şi cele mai de încredere surse de informare pentru români, alături de cercetările şi datele ştiinţifice, jurnalele medicale sau studiile clinice.



În ultimele 12 luni, cele mai utilizate suplimente au fost cele pentru imunitate (66%) şi mineralele (66%), urmate de vitamine, precum cele din complexul de B-uri sau multivitaminele (55%), iar pe poziţia a treia au fost atât suplimentele cu probiotice, cât şi cele cu ulei de peşte/ Omega-3, ambele menţionate de 31% dintre respondenţi. În ultimul an, utilizatorii au folosit în medie 3,7 tipuri de suplimente. Formele de administrare preferate de români sunt capsulele (67%), tabletele (66%) şi comprimatele efervescente (46%).



Studiul mai semnalează că 84% dintre respondenţi consideră că vitaminele, mineralele şi suplimentele alimentare contribuie în mare sau foarte mare măsură la un stil de viaţă sănătos. Asfel, 56% dintre români au specificat că au consumat aceste produse pentru a-şi susţine sistemul imunitar, 54% pentru menţinerea stării generale de sănătate şi 43% le-au folosit pentru un plus de energie. Alte motive de consum menţionate de participanţii la studiu au fost: pentru susţinerea sănătăţii creierului punctat de 20% dintre aceştia, 19% le-au administrat pentru sănătatea inimii (ex. pentru tensiune arterială, colesterol ) şi 18% pentru sănătatea digestivă.



În ceea ce priveşte modul de administrare, 41% dintre respondenţi au declarat că urmează întocmai instrucţiunile medicului sau farmacistului, 40% citesc informaţiile de pe etichetă/prospect şi 19% le administrează în funcţie de cum se simt, ajustând sau întrerupând administrarea.



Dintre românii care au răspuns că nu au deloc sau că nu au suficiente informaţii pentru a alege vitamine, minerale, suplimente alimentare potrivite nevoilor lor, 63% au specificat că ar avea nevoie de ghidaj pentru a identifica ce suplimente le sunt necesare, în mod individual, 49% ar dori să afle care sunt criteriile de selecţie de care ar trebui să ţină cont atunci când vor să cumpere produse de calitate bună şi 32% vor să ştie cum pot verifica dacă un supliment este avizat pentru piaţa din România, dar şi cum să interpreteze eticheta (22%).



Sondajul a fost realizat în luna septembrie şi au răspuns 1.000 de persoane din România, un eşantion reprezentativ la nivel naţional.



Patronatul Român al Industriei Suplimentelor Alimentare (PRISA) a luat fiinţă în anul 2000 ca prima asociaţie în domeniul suplimentelor alimentare, pentru ca începând din 2011 să funcţioneze ca patronat. În prezent, PRISA are calitate de organizaţie patronală cu rol de autoreglementare pe piaţa suplimentelor alimentare prin cele două coduri pe care le-a elaborat şi aprobat: Codul de etică şi Codul privind bunele practici în etichetarea şi publicitatea suplimentelor alimentare. Membrii PRISA sunt: Alevia, Queisser Pharma, Secom, Stada Romania, Sun Wave Pharma, Republica Bio, Nestle, Zdrovit, Bioeel Manufacturing, Naturpharma Products, Pharma Brands, Pro Teleshop Expert.



PRISA este un partener activ al instituţiilor statului, dar şi membru al organizaţiilor internaţionale de profil: Food Supplements Europe (FSE) şi Internaţional Alliance of Dietary/Food Supplement Association (IADSA). AGERPRES

