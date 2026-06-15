x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator România și Bulgaria au finalizat Hubul de Securitate Maritimă la Marea Neagră

România și Bulgaria au finalizat Hubul de Securitate Maritimă la Marea Neagră

de Redacția Jurnalul    |    15 Iun 2026   •   11:24
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
România și Bulgaria au finalizat Hubul de Securitate Maritimă la Marea Neagră
Radu Miruță spune că NATO ar trebui să mute echipamentele împotriva dronelor, radarele și rachetele de apărare aeriană în Marea Neagră.

România și Bulgaria au finalizat proiectul comun pentru crearea unui Hub de Securitate Maritimă la Marea Neagră, care va avea sedii operaționale la Constanța și Varna, a anunțat ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, înaintea Consiliului Afaceri Externe.

„Suntem aici pentru a prezenta obiectivele noastre împreună cu Bulgaria. Am finalizat proiectul comun al Hubului de Securitate Maritimă a Mării Negre, care va fi amplasat la Constanța și Varna”, a declarat ministra interimară de Externe, înaintea de începerea Consiliului.

Potrivit acesteia, noua structură va permite o analiză comună a amenințărilor din zona Mării Negre, o mai bună conștientizare situațională și schimb rapid de informații între statele implicate, subliniind că demersul este esențial pentru creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride.

„(N.r. Hubul) va spori capacitatea Mării Negre, capacitatea noastră de a avea o analiză comună a amenințărilor, de a avea o conștientizare situațională sporită, capacitatea de a face schimb de analize, astfel încât să avem o reziliență mai mare în ceea ce privește amenințările hibride, în ceea ce privește capacitatea noastră de a proteja infrastructura maritimă”, a declarat Oana Țoiu.

Inițiativa este deschisă participării autorității statelor din zona Mării Negre, cu obiectivul de a întări cooperarea regională și va sprijini implementarea strategiei Uniunii Europene privind securitatea.

„Aceasta inițiativă este deschisă agențiilor și țărilor de la Marea Neagră, astfel încât împreună să putem implementa atât strategia UE în ceea ce privește securitatea portuară, cablurile submarine, infrastructura maritimă, cât și, desigur, consolidarea securității în general”, a declarat Țoiu.

Anunțul ministrei vine după mai multe incidente de securitate de la Marea Neagră. La finalul lunii mai, o dronă rusească s-a prăbușit și a explodat deasupra unui bloc din Galați, determinând evacuarea locatarilor și rănirea a două persoane.
De asemenea, la începutul lunii iunie, o dronă maritimă ucraineană a ajuns în Portul Constanța și s-a autodetonat. În urma incidentului, nu au existat victime.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: romania bulgaria hub Marea Neagră
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri