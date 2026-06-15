România și Bulgaria au finalizat Hubul de Securitate Maritimă la Marea Neagră

„Suntem aici pentru a prezenta obiectivele noastre împreună cu Bulgaria. Am finalizat proiectul comun al Hubului de Securitate Maritimă a Mării Negre, care va fi amplasat la Constanța și Varna”, a declarat ministra interimară de Externe, înaintea de începerea Consiliului.

Potrivit acesteia, noua structură va permite o analiză comună a amenințărilor din zona Mării Negre, o mai bună conștientizare situațională și schimb rapid de informații între statele implicate, subliniind că demersul este esențial pentru creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride.

„(N.r. Hubul) va spori capacitatea Mării Negre, capacitatea noastră de a avea o analiză comună a amenințărilor, de a avea o conștientizare situațională sporită, capacitatea de a face schimb de analize, astfel încât să avem o reziliență mai mare în ceea ce privește amenințările hibride, în ceea ce privește capacitatea noastră de a proteja infrastructura maritimă”, a declarat Oana Țoiu.

Inițiativa este deschisă participării autorității statelor din zona Mării Negre, cu obiectivul de a întări cooperarea regională și va sprijini implementarea strategiei Uniunii Europene privind securitatea.

„Aceasta inițiativă este deschisă agențiilor și țărilor de la Marea Neagră, astfel încât împreună să putem implementa atât strategia UE în ceea ce privește securitatea portuară, cablurile submarine, infrastructura maritimă, cât și, desigur, consolidarea securității în general”, a declarat Țoiu.

Anunțul ministrei vine după mai multe incidente de securitate de la Marea Neagră. La finalul lunii mai, o dronă rusească s-a prăbușit și a explodat deasupra unui bloc din Galați, determinând evacuarea locatarilor și rănirea a două persoane.

De asemenea, la începutul lunii iunie, o dronă maritimă ucraineană a ajuns în Portul Constanța și s-a autodetonat. În urma incidentului, nu au existat victime.

(sursa: Mediafax)