România, lider la exportul de ovine: Tánczos avertizează că toți vor încerca să ne detroneze

"Nu este o situaţie simplă (cea privind exportul de ovine - n. r.), pentru că, încă o dată, Ministerul Agriculturii nu a fost implicat până acum în acest proces şi eu am preluat coordonarea ANSVSA-ului din aprilie. Comisia aşteaptă de un an de zile un pachet de măsuri de la statul membru România. Acest pachet de măsuri a fost pus acum pe masa Comisiei. Avem screening-ul făcut, avem situaţia reală, adică 41 de judeţe cu efective, cu animale cu anticorpi, ceea ce demonstrează faptul că, de exemplu, pesta la micile rumegătoare a trecut prin acest şeptel la nivel naţional. Este o situaţie fără precedent şi pentru Europa. Astăzi va avea loc o discuţie între specialiştii de la Comisie, desemnaţi de Comisie, şi specialiştii de la ANSVSA. Acum o săptămână, joia trecută, a avut loc prima discuţie", a transmis ministrul interimar.



Tanczos Barna şi-a exprimat speranţa ca în cursul acestei zile vom avea o concluzie referitoare la strategia propusă de România.



"Sper ca astăzi să avem o concluzie cu privire la strategia propusă de România şi modelul în care Uniunea Europeană va trata această speţă, care este, încă o dată, fără precedent, că nu avem foarte multe animale bolnave sau, practic, astăzi nu avem niciun focar deschis, dar avem multe animale cu anticorpi. Sper să găsim o soluţie. Trebuie să susţinem în continuare exportul de animale vii. Pe tratate bilaterale putem să mergem înainte şi am cerut domnului preşedinte (al ANSVSA - n. r.) ieri să reia toate discuţiile (...) iar pe omologii dânsului din statele membre îi invităm la discuţii pentru a parafa noile acorduri bilaterale în actualele condiţii, în paralel cu negocierile cu Comisia, şi trebuie să găsim o soluţie în continuare pentru carcasă, pentru că exportul de carcase a început să crească şi România este pe primul loc în ceea ce priveşte exportul de animale vii şi carcase de ovine. Suntem o ţară care va fi sub lupă, suntem pe primul loc şi toţi vor încerca să ne detroneze, motiv pentru care trebuie să fim mult mai responsabili şi fermi, mult mai responsabili în transportul de animale şi mult mai profesionişti în ceea ce priveşte organizarea activităţii de export", a transmis el.



Tanczos Barna a fost prezent la Forumul Naţional pentru Viitorul Agriculturii, organizat de Clubul Fermierilor Români (CFRO).



Recent, autorităţile române şi partenerii europeni au convenit asupra constituirii unui grup de experţi care va analiza situaţia actuală în România, în vederea reluării exporturilor de ovine şi carcase de oaie.



Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), transmis pe 23 iunie, decizia a fost agreată în urma unor discuţii tehnice purtate cu o zi n urmă la Bruxelles, la solicitarea preşedintelui instituţiei, Alexandru Bociu, şi susţinute politic la nivelul Consiliului UE de vicepremierul şi ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna.



"România face un pas extrem de încurajator în dialogul cu partenerii europeni pentru reluarea exporturilor de oi şi carcase de oaie. În cadrul discuţiilor tehnice de la Bruxelles, solicitate direct de preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Bociu, delegaţia română a obţinut o deschidere promiţătoare din partea conducerii DG SANTE (Direcţia Generală Sănătate şi Siguranţă Alimentară a Comisiei Europene) şi semnale încurajatoare de sprijin direct pentru deblocarea pieţelor externe. Aceste negocieri esenţiale au fost susţinute politic şi la reuniunea oficială de la Luxemburg, purtate prin implicarea directă a vicepremierului şi ministrului interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna", a precizat ANSVSA, în comunicat.



La jumătatea lunii iunie, preşedintele ANSVSA a susţinut că este "disproporţionată" decizia Comisiei Europene de a prelungi până la 31 decembrie 2026 interdicţia privind exporturile de ovine şi caprine din România în ţările terţe, afirmând că măsura adoptată de Bruxelles nu reflectă realitatea epidemiologică din teren.



Acesta a anunţat un plan de urgenţă pentru ridicarea interdicţiei la exportul de ovine, bazat pe screening naţional, măsuri stricte de control şi o posibilă vaccinare strategică, plan ce urmează să fie prezentat Guvernului şi Comisiei Europene. De asemenea, el a propus identificarea urgentă a unor măsuri compensatorii pentru exploataţiile aflate sub restricţii.



Comisia Europeană a decis în 18 iunie extinderea interdicţiei privind exportul de ovine şi caprine din România către ţările terţe până la 31 decembrie 2026, menţinând totodată interdicţia deja existentă pentru livrările către statele membre ale UE.



Hotărârea de la Bruxelles a fost luată pe fondul apariţiei focarelor de variolă ovină şi a pestei micilor rumegătoare în judeţul Mureş. Oficialii europeni consideră că există un risc ridicat de răspândire a ambelor boli, motiv pentru care au fost impuse restricţiile actuale de mişcare şi export.

AGERPRES