Jurnalul.ro Ştiri Observator România exportă energie ieftină și importă energie scumpă

de Adrian Stoica    |    17 Feb 2026   •   11:45
Sursa foto: Cumpărăm exact când energia este cea mai scumpă

România ar putea avea prețuri la energie mult mai mici decât cele plătite astăzi, însă lipsa de strategie, de stocare și de mobilitate a consumatorilor transformă un avantaj structural într-un cost uriaș, arată analiza realizată de Dumitru Chisăliță, pe baza datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) pentru anul 2025 

Un șoc de preț și o scădere timidă

Totul începe în iulie 2025, când prețul mediu al energiei electrice pentru consumatorul final a crescut brusc cu 61,57% față de luna anterioară. A fost un adevărat șoc pentru populație și economie. Ulterior, în următoarele șase luni, prețul a scăzut cu doar 3%, fără intervenții majore ale statului și fără apariția unor noi capacități de producție.

Explicația este surprinzător de simplă: aproximativ 5% dintre consumatori și-au schimbat furnizorul, iar acest lucru a fost suficient pentru a împinge prețul mediu ușor în jos. Concluzia este incomodă: piața funcționează, dar doar pentru cei care se implică activ.

Oferte cu până la 46% mai mici, ignorate de majoritatea românilor

Creșterea/scăderea prețului mediu al energiei electrice la consumatorul final raportat la luna anterioară

 

Iun 25/Mai 25

Iul 25/Iun 25

Aug 25/Iul 25

Sept 25/Aug 25\

Oct 25/Sept 25

Nov 25/Oct 25

Dec 25/Nov 25

Ian 26/Dec 25

Raportat la luna anterioara

99.17

161.57

102.56

100.59

99.73

97.44

99.99

99.56

Sursa INS

 

Datele din comparatorul ANRE arată că există oferte de energie electrică cu până la 46% mai mici decât prețul mediu plătit de consumatorii casnici. Cu toate acestea, 95% dintre români au rămas captivi ofertelor scumpe, fie din lipsă de informare, fie din inerție.

Dacă un număr semnificativ de consumatori ar face acest pas, prețul mediu din piață ar putea scădea considerabil, fără subvenții, fără plafonări și fără presiune pe bugetul de stat.

Importăm puțin, dar plătim mult

Paradoxul devine și mai evident atunci când analizăm fluxurile de energie. În 2025, importurile nete de energie electrică au crescut cu doar 1% față de 2024, însă plățile pentru importuri au fost cu aproximativ 80% mai mari decât veniturile din exporturi.

Nu cantitatea este problema, ci momentul.

România produce surplus de energie la prânz, când panourile fotovoltaice, hidrocentralele și eolienele funcționează la capacitate ridicată. Această energie este exportată, în special către Bulgaria, Ungaria, Serbia și Republica Moldova, la prețuri mici.

Cumpărăm exact când energia este cea mai scumpă

Seara, între orele 18:00 și 21:00, consumul atinge vârful: gospodăriile sunt active, industria încă funcționează, iar producția internă nu mai este suficientă. Atunci, România importă energie la prețuri ridicate, exact în intervalul cel mai scump al zilei.

Medie anuală estimativă (pondere total export 2025)

Țară

% estimare anuală medie

Bulgaria

36–38%

Ungaria

24–25%

Serbia

19–20%

Moldova

14–16%

Ucraina

4–5%

Sursa: ENTSO-E

 

Apoi vine seara. Între 18:00 și 21:00 luminile se aprind, industria încă funcționează, gospodăriile intră în vârf de consum. Soarele dispare. Producția internă nu mai ajunge.

Și acum importăm.

Medie anuală estimativă (pondere total import 2025)

Țară

% estimare anuală medie

Bulgaria

38–40%

Ungaria

33–35%

Serbia

16–18%

Ucraina

8–9%

Moldova

2%

Sursa: ENTSO-E

 

Datele arată că 26% din importurile anuale de energie sunt concentrate în acest interval de vârf, în timp ce exporturile sunt realizate preponderent în intervalele cu cerere și prețuri reduse.

O problemă sistemică, nu una inevitabilă

Această situație nu este o fatalitate geografică, ci o problemă de sistem. România nu dispune de suficiente capacități de stocare pentru a păstra energia ieftină produsă ziua și a o folosi seara. De asemenea, nu există mecanisme eficiente pentru mutarea consumului în afara orelor de vârf și nici suficientă flexibilitate în producție.

Rezultatul este un cerc vicios: vindem ieftin când nu avem nevoie și cumpărăm scump când avem nevoie maximă.

Soluțiile sunt cunoscute, dar întârziate

Potrivit analizei, relansarea economică nu ar necesita măsuri radicale, ci decizii coerente și aplicate:

  • investiții inteligente în stocarea energiei,
  • stimularea concurenței reale pe piața de furnizare,
  • educație economică pentru consumatori,
  • stabilitate și predictibilitate fiscală,
  • reducerea fiscalității acolo unde este posibil.

Ponderea importurilor/exporturilor medii în  România 2025 — agregate pe intervale de 3 ore

Interval (RO)

% din media importurile anuale

% din media exporturile anuale

00–03

5%

14%

03–06

5%

10%

06–09

14%

7%

09–12

12%

13%

12–15

9%

24%

15–18

14%

16%

18–21

26%

7%

21–24

14%

10%

Sursa: Transelectrica. AEI

 

An 2025

Pret mediu de import (lei/MWh)

Pret mediu de export (lei/MWh)

00–03

620

530

03–06

623

510

06–09

723

495

09–12

720

512

12–15

713

550

15–18

823

568

18–21

893

610

21–24

750

562
 

Sursa: OPCOM

Până când România nu va învăța să păstreze energia atunci când este ieftină și să o folosească atunci când este scumpă, paradoxul va continua, iar nota de plată va fi achitată, ca de fiecare dată, de consumatori și de economie.

Subiecte în articol: Dumitru Chisăliță energie scumpa
Parteneri