„România, în pericol de ruptură!” – Dan Voiculescu avertizează asupra efectelor devastatoare ale crizei politice

Într-o postare publicată pe blogul său, acesta arată că radicalizarea discursului public și erodarea încrederii în instituțiile democratice creează „falii adânci între cetățeni”, cu efecte directe asupra coeziunii sociale și funcționării statului.

Potrivit profesorului, o societate fragmentată devine extrem de vulnerabilă, atât din interior, cât și în fața presiunilor externe, iar stabilitatea democratică ajunge să fie serios amenințată.

Dan Voiculescu avertizează că lipsa cooperării și respingerea agresivă a opiniilor diferite riscă să transforme diferențele legitime în conflicte ireconciliabile, amplificând tensiunile din societate.

Pentru a sublinia gravitatea situației, acesta invocă un principiu biblic puternic: „Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustiită”, un avertisment care, în opinia sa, reflectă perfect riscurile momentului actual.

Profesorul consideră că ieșirea din criză nu depinde exclusiv de decizii instituționale, ci și de responsabilitatea, maturitatea și înțelepciunea liderilor implicați în dezbaterea publică.

Mesajul său reprezintă un apel clar la echilibru, dialog și responsabilitate, într-un context în care tensiunile politice pot avea consecințe profunde asupra societății românești.