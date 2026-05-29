România are peste 5.000 de adăposturi anti-aeriene inventariate

Potrivit unui raport al Curții de Conturi a României, la finalul anului 2023 erau inventariate 5.072 de adăposturi de protecție civilă la nivel național. Acestea includ atât adăposturi publice, cât și adăposturi aflate în proprietate privată, construite special pentru protejarea populației în cazul unor atacuri aeriene, bombardamente sau alte situații de urgență.

Raportul arată că 2.543 dintre adăposturile inventariate, adică peste 50%, sunt considerate neoperaționale. Multe dintre acestea au fost construite în perioada comunistă și necesită lucrări de reabilitare. Curtea de Conturi a constatat că numeroase spații sunt degradate, insalubre, utilizate ca depozite sau nu mai îndeplinesc condițiile tehnice necesare pentru adăpostirea populației. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 73% dintre adăposturile existente au fost construite înainte de 1990.

Capacitatea totală a adăposturilor special construite este de 611.922 de persoane, ceea ce reprezintă aproximativ 3,2% din populația României. Dacă sunt luate în calcul și alte spații care ar putea fi utilizate în situații excepționale, precum stații de metrou, parcări subterane, pasaje sau galerii tehnice, capacitatea totală estimată ajunge la aproximativ 989.000 de persoane, echivalentul a puțin peste 5% din populația țării.

Una dintre cele mai importante concluzii ale auditului este că statul român nu deține încă o evidență completă a tuturor spațiilor care ar putea fi folosite pentru adăpostirea populației. Curtea de Conturi precizează că, în prezent, „nu se cunoaște numărul total al adăposturilor de protecție civilă și al adăposturilor simple care se pot amenaja”, deoarece inventarierea la nivel național nu este finalizată, iar multe autorități locale nu au identificat toate spațiile disponibile. Această situație face dificilă evaluarea exactă a capacității reale de protecție a populației în cazul unei situații de securitate majore.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență publică periodic informații privind adăposturile de protecție civilă și recomandă populației să consulte sursele oficiale pentru a identifica spațiile disponibile în localitatea de domiciliu. În ultimii ani, pe fondul războiului din Ucraina și al incidentelor produse în apropierea granițelor României, subiectul modernizării și extinderii rețelei de adăposturi a revenit constant pe agenda autorităților și a specialiștilor în securitate.

(sursa: Mediafax)