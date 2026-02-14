România produce obuziere autopropulsate K9, la Petrești, în parteneriat cu Coreea de Sud

Investiția totală se ridică la aproximativ un miliard de dolari și include producție locală, transfer de tehnologie și mentenanță pe termen lung.

Petrești devine punct strategic pe harta industriei de apărare

Lucrările au debutat simbolic prin inaugurarea șantierului, marcând startul uneia dintre cele mai importante investiții din industria militară românească din ultimii ani. Fabrica ar urma să fie finalizată în aproximativ un an, scrie observatornews.ro.

La Petrești vor fi produse:

36 de obuziere autopropulsate K9,

36 de vehicule de sprijin K10,

iar alte 18 obuziere K9 vor fi livrate direct din Coreea de Sud.

Noile sisteme vor intra în dotarea Armatei Române, în contextul în care modernizarea forțelor terestre a devenit o prioritate strategică.

Contract de un miliard de dolari: tehnologie și mentenanță în România

Valoarea totală a contractului este estimată la un miliard de dolari. Acordul prevede:

transfer de tehnologie,

instruirea personalului român,

mentenanță și suport tehnic pe termen lung,

implicarea industriei locale în lanțul de aprovizionare.

O parte importantă din ciclul de viață al echipamentelor militare va fi gestionată în România, ceea ce înseamnă reducerea dependenței de furnizori externi și creșterea autonomiei strategice.

Reprezentanții companiei sud-coreene au anunțat că intenționează să transforme zona Petrești într-un hub european pentru producția și mentenanța acestor sisteme de artilerie.

Impact economic: locuri de muncă și investiții suplimentare

Autoritățile române susțin că investiția va genera:

noi locuri de muncă în județul Dâmbovița,

atragerea altor investitori din industria de apărare,

dezvoltarea infrastructurii locale,

consolidarea poziției României în sectorul militar european.

Oficialii subliniază că o astfel de fabrică poate deveni un pol de dezvoltare industrială, într-un moment în care securitatea regională și producția militară internă capătă o importanță tot mai mare.

Competiție strategică: Coreea de Sud vs. Germania

Partenerul sud-coreean este implicat și într-o competiție cu grupul german Rheinmetall pentru furnizarea unei noi mașini de luptă pentru infanterie. Sud-coreenii propun modelul Redback, în timp ce partea germană oferă varianta Lynx.

Statul român urmează să decidă în lunile următoare care dintre cele două companii va câștiga contractul.

Modernizarea armatei, accelerată prin fonduri europene

Investiția de la Petrești face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a Armatei Române. România beneficiază de aproape 17 miliarde de euro prin programul european SAFE, destinat consolidării industriei de apărare și securității naționale.

În paralel, au fost achiziționate:

drone Bayraktar,

sisteme UAV Watchkeeper,

senzori Vector,

sisteme de comandă-control și alte echipamente moderne.

Primele obuziere autopropulsate vor ajunge în România în a doua jumătate a anului, iar militarii români au fost deja instruiți în Coreea de Sud pentru operarea acestor sisteme.

Prin această investiție, România își consolidează nu doar capacitatea militară, ci și poziția în lanțul european al industriei de apărare, într-un context regional marcat de incertitudini și presiuni de securitate.