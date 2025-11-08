Românii vor vedea calitatea aerului în timp real. Ministerul Mediului schimbă modul de raportare

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică proiectul de Ordin care modifică sistemul național de evaluare și prezentare a indicilor de calitate a aerului.

Noua reglementare urmărește trecerea de la media pe 24 de ore la afișarea mediilor orare pentru poluanți, în conformitate cu metodologia europeană revizuită (EAQI).

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a explicat că această schimbare este necesară pentru ca populația să afle în timp real ce aer respiră.

Ea a reamintit situația recentă din București, când un incendiu puternic a afectat trei cartiere, însă senzorii oficiali indicau valori „verzi”, deoarece sistemul actual afișează media poluanților din ultimele 24 de ore.

„Oamenii vor să știe ce se întâmplă în acel moment”, a subliniat ministra, precizând că România se aliniază prin această modificare standardelor europene, ceea ce va permite reacții mai rapide și mai eficiente în protejarea sănătății populației.

Proiectul prevede actualizarea domeniilor de concentrație pentru toți poluanții monitorizați, calculul orar al indicelui de calitate a aerului inclusiv pentru particulele în suspensie, precum și o corelare mai precisă între poluanți pe baza riscului de mortalitate echivalent. Totodată, sunt introduse mesaje clare pentru public, pentru fiecare dintre cele șase niveluri ale indicelui. La Indice 1, atât populația generală, cât și cea sensibilă sunt informate că „aerul este bun și activitățile obișnuite pot fi continuate în aer liber”. La Indice 6, populației generale i se recomandă reducerea activităților fizice în aer liber, iar persoanelor sensibile li se recomandă să evite complet astfel de activități.

După aprobarea ordinului, platforma oficială de monitorizare a calității aerului va fi actualizată pentru a putea afișa în timp real noile date orare.

Proiectul de act normativ și referatul de aprobare sunt disponibile pe site-ul Ministerului Mediului, iar cetățenii și organizațiile interesate pot trimite observații și propuneri în termen de zece zile de la publicarea anunțului.

(sursa: Mediafax)