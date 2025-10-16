Românii comandă mâncare mai des decât ies la restaurant

x close
de Redacția Jurnalul    |    16 Oct 2025   •   14:45
Un nou studiu arată că românii din marile orașe preferă tot mai mult mâncarea livrată acasă sau la birou, în detrimentul restaurantelor. Serviciile de delivery reprezintă deja 27% din piața HoReCa urbană, depășind restaurantele clasice care au o pondere de 26%.

Conform datelor furnizate de Hospitality Culture Research 2025, piața HoReCa din România a fost estimată la 7.3 miliarde de euro în 2024.

În ultimele șase luni, peste 80% dintre locuitorii dintre locuitorii din mediul urban au comandat cel puțin o dată mâncare gătită acasă sau la birou, bonul mediu fiind de 61 lei/persoană.

În București, valoarea medie a unei comenzi ajunge la 61.9 lei/persoană, în timp ce o masă la restaurant costă, în medie, 82.7 lei/persoană.

„Delivery-ul a devenit motorul de creștere al industriei HoReCa urbane. Nu mai vorbim despre un canal secundar, ci despre cel care redefinește relația dintre brand și client”, potrivit lui Florin Maxim, fondatorul Hospitality Culture Institute.

(sursa: Mediafax)

