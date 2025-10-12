Românii NU cred în pericolul rusesc. Populația are o părere proastă despre armată dar nu vrea reintroducerea stagiului militar obligatoriu

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Oct 2025   •   14:40
Majoritatea românilor nu cred că țara va fi atacată de Rusia. Totodată, nu cred că armata ar rezista 48 de ore în cazul unui atac însă nu vor reintroducerea stagiului militar obligatoriu, arată un sondaj Avangarde.

Circa 48% dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul "Percepţii asupra capacităţilor Armatei Române", realizat de Avangarde.

Cercetarea arată astfel că 43% dintre respondenți îşi doresc reintroducerea stagiului militar obligatoriu şi 9%, nu ştiu/nu răspund.

Armara Română NU ar rezista 48 de ore unui atac

Totodată, Armata Română nu are capacitatea de a rezista 48 de ore, în cazul unui atac, aşa cum se specifică în regulamentul NATO, sunt de părere 49% dintre români, în timp ce 35% sunt optimişti, iar 16% nu ştiu/nu răspund.

Românii susțin înarmarea țării

Însă 58% dintre români vor creșterea cheltuielilor pentru înarmare a tuturor ţărilor membre NATO, 30% nu sunt de acord şi 12% sunt nehotărâţi.

De asemenea, 44% dintre respondenţi agreează ideea ca eventualele drone fără pilot care ar intra în spaţiul aerian al României să fie doborâte, 41% îşi doresc o analiză "în funcţie de situaţie", 8% spun "mai degrabă nu", 2% "cu siguranţă nu" şi 5% nu ştiu/nu răspund.

Pericolul unui atac rusesc, inexistent

Pericolul ca Rusia să atace, intenţionat, România este perceput ca fiind mic/foarte mic/inexistent de 58% dintre intervievaţi, 33% susţin că este mare/foarte mare şi 9% nu ştiu/nu răspund.

Românii NU vor trimiterea de trupe în R. Moldova

55% dintre români nu doresc trimiterea de trupe române, în situaţia în care Federaţia Rusă ar ataca Republica Moldova, 28% sunt favorabili pentru trimiterea de trupe, iar 17% nu ştiu/nu răspund.

Românii vor un militar în fruntea Ministerului Apărării

Guvernul României gestionează "prost" capitolul Apărării Naţionale în percepția a 58% dintre români, 22% spun că este "bine" gestionat şi o cincime (20%) s-au încadrat la nu ştiu/nu răspund.

În contextul situaţiei geo-militare actuale a României, 75% dintre respondenţi susţin că un ofiţer superior în retragere "cu calităţi profesionale recunoscute" ar trebui să conducă Ministerul Apărării Naţionale, 11% preferă un civil şi 14% nu ştiu/nu răspund.

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 6 - 10 octombrie, pe un eşantion multi-stratificat, probabilistic de 920 de subiecţi din populaţia adultă (18 ani şi peste), neinstituţionalizată, a României. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,4%. 

Subiecte în articol: stagiu militar pericol rusesc armata
