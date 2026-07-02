ROMARM deschide noi oportunități de cooperare cu parteneri din Ucraina și Polonia

Evenimentul și-a propus consolidarea cooperării economice și industriale dintre statele partenere și dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul apărării.

Prezentă cu un stand propriu, ROMARM, principalul producător și exportator direct de tehnică militară, armament și muniție din România, și-a promovat portofoliul de produse și serviciile destinate industriei de apărare. Compania a prezentat inclusiv soluții pentru activități de demilitarizare, și a avut o serie de întâlniri cu reprezentanți ai autorităților și ai mediului de afaceri din Polonia și Ucraina.

Directorul general al ROMARM, Răzvan Pîrcălăbescu, a subliniat că participarea la conferință reprezintă un nou pas în procesul de internaționalizare a companiei și de consolidare a cooperării strategice cu partenerii europeni și euroatlantici.

În această lună, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău a anunțat că situația contabilă de la ROMARM a fost rezolvată, iar compania poate accesa finanțări și poate deveni „un pilon de bază în Programul SAFE”.

(sursa: Mediafax)