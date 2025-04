România urcă în topul salariului minim din UE. Cine sunt cei mai bine platiți europeni?

În ciuda salturilor din ultimii ani, România rămâne totuși mult în urma statelor din Vest. Francezii și nemții sunt plătiți mai mult decât dublu față de români, scrie Gândul.

Deși în ultimul deceniu am avut cea mai mare creștere a salariului minim pe economie din Uniunea Europeană, tot suntem printre țările codașe, întrecem doar Bulgaria, Ungaria și Letonia, care au salarii minime brute de sub 800 de euro, iar noi am ajuns la 814 euro. Vorbim de salariul brut, nu de cel net, pentru că doar așa putem compara veniturile.

Fiecare țară are alt sistem de taxare. Vedem și ce țări ne întrec: suntem foarte aproape de Slovacia, cu 816 euro, apoi de Cehia. În total, zece state salarii minime sub 1000 de euro. Alte 6 au lefuri minime între 1.000 și 1.500 de euro, și vedem și aici câteva exemple: Portugalia, Polonia și Spania. Apoi avem plutonul țărilor cu peste 1.500 de euro, Franța, Germania, Olanda, însă Luxemburg este în frunte, cu 2.638 de euro.

În ultimul deceniu, salariul minim brut a crescut de peste 4 ori. În 2015, era 1.050 de lei, a crescut apoi în unii ani chiar de două ori. Cel mai mare avânt valoric l-a avut în ultimii ani, până a ajuns la cei 4050 de lei brut din prezent, care înseamnă 2.574 lei net. Prin comparație, în Bulgaria, în ultimii zece ani, salariul minim a crescut de peste 2 ori și jumătate.

Și anul acesta a fost o majorare de 15 la sută, dar țara vecină a rămas tot codașă. Iar în Ungaria, autoritățile au anunțat că salariul minim va crește cu 40 la sută până în 2027, după ce economia a intrat în recesiune. Costurile vieții variază mult de la o țară la alta, mai ales cele cu locuința. În funcție de standardul puterii de cumpărare, România nu mai este codașă, ci apare în categoria de mijloc între țările membre. Țările vestice sunt însă fruntașe. Deduceri sub formă de reduceri de taxe s-ar putea aplica din 2026 celor cu venituri mici și celor care au mai mulți copii, potrivit Știrile Pro TV.

(sursa: Mediafax)