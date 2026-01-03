Avertisment Salvamont Bihor: Copaci instabili, zăpadă consistentă și risc de avalanșă

„Având în vedere episoadele recente de vreme severă, Salvamont Bihor recomandă tuturor turiștilor care se deplasează în zona montană, inclusiv în zonele de altitudine joasă, să manifeste o atenție sporită”, au transmis reprezentații Salvamont Bihor, pe Facebook.

Condițiile meteorologice din ultima perioadă au afectat stabilitatea arborilor.

„Vântul puternic și precipitațiile au dus la apariția unor copaci instabili, cu rădăcini slăbite sau trunchiuri fisurate, care pot reprezenta un pericol real, în special pe traseele turistice, în zonele împădurite și în apropierea potecilor marcate, chiar și atunci când vremea pare favorabilă”.

În Masivul Bihor, s-a depus un strat semnificativ de zăpadă.

„Parcurgerea traseelor montane necesită echipament complet de iarnă, adaptat condițiilor actuale. În cazul în care ninsorile vor continua, în anumite zone se poate dezvolta risc de avalanșă, în special pe versanții înclinați și în zonele expuse”.

Recomandările Salvamont Bihor:

evitați oprirea sau staționarea în apropierea arborilor afectați

parcurgeți traseele cu maximă prudență

respectați avertizările și indicațiile transmise de autorități

practicați sporturile de iarnă cu echipament adecvat și reglat corespunzător

atenție deosebită pe timpul accesului auto spre și dinspre munte

Evitați intrarea pe drumuri închise circulației pe timpul iernii sau drumuri forestiere înzăpezite.

Salvatorii montani bihoreni aflați în serviciul de permanență la Padiș au recuperat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, șase turiști din Ungaria și i-au cazat la Baza Salvamont.

Aceștia au ieșit cu mașinile de pe drumul județean cca 1 km, au plecat într-o drumeție iar la întoarcere au rămas blocați.

Autoturismele au fost recuperate sâmbătă dimineața.

ANM a emis sâmbătă o informare meteorologică de ninsori, polei și viscol valabilă în întreaga țară de sâmbătă până luni seara.

(sursa: Mediafax)