x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea turiștilor morți în Munții Făgăraș

Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea turiștilor morți în Munții Făgăraș

de Redacția Jurnalul    |    26 Oct 2025   •   11:01
Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea turiștilor morți în Munții Făgăraș

Salvamontiștii din Sibiu intervin duminică pentru recuperarea turiștilor morți după ce au căzut sâmbătă sute de metri pe o pantă de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, Munții Făgăraș.

Potrivit Salvamont Sibiu, o echipă terestră de 11 salvamontiști a plecat spre locul accidentului duminică la ora 9.00, iar alți patru salvatori montani vor fi inserați în teren cu ajutorul elicopterului.

„Dacă nu se va reuși trolierea cu elicopterul, vom încerca terestru”, transmit salvamontiștii.

Sămbătă, operațiunile de recuperare a celor doi turiști au fost amânate din cauza condițiilor meteorologice.

Trei persoane au alunecat sâmbătă de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului. Una dintre acestea a reușit să se oprească, însă celelalte două au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă și au suferit leziuni incompatibile cu viața.

Persoana în viață a fost recuperată de elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan, și transportată în siguranță la Bâlea Lac.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: salvamontisti sibiu munţii făgăraş turisti morti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri