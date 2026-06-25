x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Cum ne protejăm sănătatea pe caniculă: Ghidul ANSVSA pentru evitarea toxiinfecțiilor alimentare

Cum ne protejăm sănătatea pe caniculă: Ghidul ANSVSA pentru evitarea toxiinfecțiilor alimentare

de Redacția Jurnalul    |    25 Iun 2026   •   14:15
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Cum ne protejăm sănătatea pe caniculă: Ghidul ANSVSA pentru evitarea toxiinfecțiilor alimentare
Regula de aur la cumpărături pe timp de caniculă

 Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) recomandă populaţiei ca, în perioadele cu temperaturi ridicate, să acorde o atenţie deosebită modului de păstrare şi preparare a alimentelor, precum şi sursei din care acestea sunt achiziţionate.

Astfel, consumatorii trebuie să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spaţii înregistrate ori autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care oferă garanţia comercializării unor produse sigure, depozitate şi manipulate în condiţii corespunzătoare de temperatură şi igienă; să introducă în frigider, cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală; să păstreze carnea refrigerată, laptele, produsele lactate şi ouăle la temperaturi de refrigerare, de preferinţă între 0 şi 4 grade Celsius, separat, în funcţie de categoria de produs.

De asemenea, carnea congelată trebuie păstrată la temperaturi cât mai scăzute, respectiv sub -12 grade Celsius, iar alimentele să fie ambalate separat în frigider şi să respecte temperaturile de păstrare indicate pe ambalaj.

Alte sfaturi pentru consumatori vizează: păstrarea alimentelor gătite în recipiente curate şi acoperite; evitarea întreruperii lanţului frigorific în timpul transportului alimentelor de la magazin la domiciliu; evitarea recongelării produselor care au fost decongelate; îndepărtarea alimentelor alterate, care pot constitui o sursă de contaminare pentru celelalte produse.

Nu în ultimul rând, ANSVSA recomandă verificarea integrităţii ambalajelor şi termenul de valabilitate al produselor alimentare înainte de cumpărare şi consum; spălarea fructelor şi legumelor înainte de depozitare şi consum; spălarea pe mâini înainte de manipularea alimentelor şi după contactul cu produse crude; păstrarea separată a alimentelor crude de cele gata pentru consum, pentru a preveni contaminarea încrucişată.

De asemenea, fiecare Direcţie Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană va intensifica activităţile de control şi se va asigura că operatorii economici respectă următoarele cerinţe: evitarea expunerii spre vânzare a produselor de origine animală în locuri sau spaţii care nu asigură temperaturi adecvate şi condiţii corespunzătoare de igienă; verificarea condiţiilor de manipulare, depozitare şi transport ale produselor de origine animală în toate unităţile autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar şi, în mod special, ale produselor perisabile (carne preparată şi carne tocată, peşte, ouă, lapte şi produse lactate);
confiscarea, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării ori comercializării; interzicerea transportului produselor alimentare în cazul neasigurării temperaturilor necesare menţinerii lanţului frigorific; interzicerea comercializării şi punerii în consum a cărnurilor care nu au fost inspectate, marcate şi certificate sanitar-veterinar, conform legislaţiei în vigoare.

Potrivit sursei citate, cetăţenii pot sesiza nereguli din domeniul siguranţei alimentelor apelând gratuit, din orice reţea de telefonie, numărul de telefon al Call Center-ului ANSVSA: 0800.826.787.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sanatate canicula ANSVSA toxiinfectii alimentare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri