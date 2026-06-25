Cum ne protejăm sănătatea pe caniculă: Ghidul ANSVSA pentru evitarea toxiinfecțiilor alimentare

Astfel, consumatorii trebuie să cumpere produse alimentare numai din locuri sau spaţii înregistrate ori autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care oferă garanţia comercializării unor produse sigure, depozitate şi manipulate în condiţii corespunzătoare de temperatură şi igienă; să introducă în frigider, cât mai repede posibil după cumpărare, alimentele de origine animală; să păstreze carnea refrigerată, laptele, produsele lactate şi ouăle la temperaturi de refrigerare, de preferinţă între 0 şi 4 grade Celsius, separat, în funcţie de categoria de produs.



De asemenea, carnea congelată trebuie păstrată la temperaturi cât mai scăzute, respectiv sub -12 grade Celsius, iar alimentele să fie ambalate separat în frigider şi să respecte temperaturile de păstrare indicate pe ambalaj.



Alte sfaturi pentru consumatori vizează: păstrarea alimentelor gătite în recipiente curate şi acoperite; evitarea întreruperii lanţului frigorific în timpul transportului alimentelor de la magazin la domiciliu; evitarea recongelării produselor care au fost decongelate; îndepărtarea alimentelor alterate, care pot constitui o sursă de contaminare pentru celelalte produse.



Nu în ultimul rând, ANSVSA recomandă verificarea integrităţii ambalajelor şi termenul de valabilitate al produselor alimentare înainte de cumpărare şi consum; spălarea fructelor şi legumelor înainte de depozitare şi consum; spălarea pe mâini înainte de manipularea alimentelor şi după contactul cu produse crude; păstrarea separată a alimentelor crude de cele gata pentru consum, pentru a preveni contaminarea încrucişată.



De asemenea, fiecare Direcţie Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţeană va intensifica activităţile de control şi se va asigura că operatorii economici respectă următoarele cerinţe: evitarea expunerii spre vânzare a produselor de origine animală în locuri sau spaţii care nu asigură temperaturi adecvate şi condiţii corespunzătoare de igienă; verificarea condiţiilor de manipulare, depozitare şi transport ale produselor de origine animală în toate unităţile autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar şi, în mod special, ale produselor perisabile (carne preparată şi carne tocată, peşte, ouă, lapte şi produse lactate);

confiscarea, denaturarea şi distrugerea produselor de origine animală alterate sau depreciate pe timpul transportului, distribuţiei, depozitării ori comercializării; interzicerea transportului produselor alimentare în cazul neasigurării temperaturilor necesare menţinerii lanţului frigorific; interzicerea comercializării şi punerii în consum a cărnurilor care nu au fost inspectate, marcate şi certificate sanitar-veterinar, conform legislaţiei în vigoare.



Potrivit sursei citate, cetăţenii pot sesiza nereguli din domeniul siguranţei alimentelor apelând gratuit, din orice reţea de telefonie, numărul de telefon al Call Center-ului ANSVSA: 0800.826.787.

AGERPRES