Sanitas amenință cu greva dacă Guvernul menține decizia de a reduce fondul de salarii cu 10%

Federația Sanitas a inițiat, în ultimele zile, un sondaj în rândul membrilor săi din sistemul de sănătate și din cel de asistență socială, pentru a identifica cea mai potrivită reacție în eventualitatea în care Guvernul va menține intenția de a reduce cu 10% fondul de salarii din aceste domenii.

Rezultatele sondajului arată un mesaj clar și ferm din partea angajaților: „Din cei 10.152 de respondenți, o majoritate covârșitoare solicită declanșarea unei forme de grevă ca principală formă de protest împotriva unei măsuri considerate inechitabile și profund nocive pentru funcționarea sistemelor publice de sănătate și asistență socială”, arată federația.

Totodată, membrii sindicatelor și-au exprimat disponibilitatea de a recurge și la alte forme de protest, precum mitinguri, marșuri, pichetări ale instituțiilor publice sau acțiuni de avertisment, în funcție de evoluția dialogului cu autoritățile.

Federația Sanitas atrage atenția că o eventuală diminuare a fondului de salarii va avea consecințe grave, printre care scăderea motivației personalului, accentuarea deficitului de angajați, creșterea riscului de plecări din sistem și afectarea directă a calității serviciilor oferite populației.

„Angajații din sănătate și asistență socială sunt deja supuși unei presiuni enorme. Tăierea veniturilor reprezintă o linie roșie care nu poate fi acceptată. Membrii noștri ne cer acțiuni ferme, iar Federația Sanitas va respecta acest mandat”, explică Iulian Pope, președintele federației.

Sanitas a anunțat că va comunica public, în perioada următoare, pașii concreți privind calendarul și formele de protest ce vor fi adoptate, în funcție de răspunsul autorităților.

(sursa: Mediafax)