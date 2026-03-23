Șase din 10 copii români au primit mesaje cu caracter sexual pe internet

Europarlamentarul Gabriela Firea spune că abuzul sexual online asupra copiilor este o crimă oribilă care necesită un răspuns ferm și imediat.

„La ultima sesiune plenară a Parlamentului European, la Strasbourg, am atras atenția că Internetul trebuie să devină un spațiu sigur pentru cei mici, fără a sacrifica însă drepturile fundamentale ale cetățenilor. Sunt peste doi ani de când Parlamentul European este pregătit cu regulamentul de prevenire și combatere a abuzului sexual asupra copiilor. De atunci, lucrurile stagnează, în timp ce mii de copii sunt încă expuși agresorilor online”, spune Firea într-o postare pe Facebook.

Ea arată că, în România, un studiu Salvați Copiii arătă că 6 din 10 copii cu vârsta între 12 și 17 ani au primit mesaje cu caracter sexual, pe Internet.

„Tocmai de aceea, am transmis că este foarte important ca negocierile pe acest regulament să se încheie și să intre în vigoare. În același timp, trebuie să se aplice ferm instrumentele pe care le avem deja. Prin Digital Services Act (DSA), Comisia Europeană are 16 investigații deschise care vizează nereguli grave”, adaugă europarlamentarul român.

Gabriela Firea arată că insistă pe impunerea majoratului digital- acces interzis până la 13 ani și acordul părinților până la 16 ani, dar și pe verificarea vârstei pe rețelele sociale. De asemenea, ea susține că este nevoie de educație digitală în școli și în familie.

(sursa: Mediafax)