„Save my Life” - brățara românească ce promite să schimbe viitorul intervențiilor medicale de urgență

O echipă de tineri inovatori din Oradea a reușit ceea ce până de curând părea imposibil: dezvoltarea unui dispozitiv capabil să detecteze riscuri medicale în timp real și să salveze vieți prin alertarea automată a serviciilor de urgență. Datorită acestei soluții revoluționare, echipa a fost înscrisă în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.



Punctul de plecare al proiectului a fost lipsa unui dispozitiv accesibil, inteligent și ușor de purtat, care să reacționeze rapid în situații critice. „Save My Life” promite să devină exact acest instrument: o brățară inteligentă care poate apela automat 112, poate transmite date vitale despre starea utilizatorului și poate notifica instant familia în caz de pericol.



Ideea a pornit de la o întrebare simplă, dar vitală: Cum putem reduce timpul dintre apariția unui incident medical și intervenția efectivă? Pentru echipă, răspunsul a venit prin tehnologie integrată, algoritmi avansați și o abordare interdisciplinară. În faza incipientă, tinerii au testat senzori de puls de diferite tipuri, analizând acuratețea și fiabilitatea lor. Au explorat performanțele hardware, limitele tehnice și posibilitățile de îmbunătățire internă, pentru a construi o soluție care să nu producă erori în momentele în care viața depinde de o fracțiune de secundă. Astăzi, proiectul se află într-un stadiu avansat de cercetare și dezvoltare: sistemele de senzori sunt optimizate, modulul de comunicație este în integrare, carcasa brățării este în proces de prototipare 3D, iar următorul pas este realizarea primului prototip operațional, cu toate funcțiile calibrate.



„Save My Life” este un concept de siguranță medicală inteligentă, care conectează utilizatorul, medicii și familia în cel mai eficient mod posibil. Brățara inteligentă integrează, într-un singur sistem, funcționalități pe care niciun alt dispozitiv românesc portabil nu le-a reunit până acum: apel automat la 112, declanșat fie printr-un buton de urgență, fie prin detectarea anomaliilor cardiace, monitorizare continuă a pulsului cu analiză în timp real pentru prevenirea infarctelor, detecția căderilor și alertarea imediată a serviciilor de urgență, transmiterea digitală a fișei medicale direct către dispecerat pentru intervenții rapide și personalizate, trimiterea de alerte instant către apropiați cu localizare GPS, precum și o aplicație mobilă completă pentru gestionarea datelor și a profilului medical. Toate acestea sunt integrate într-un design ergonomic, gândit pentru confort și compatibilitate cu utilizatori de toate vârstele.



Forța proiectului vine din diversitatea competențelor membrilor săi. Echipa reunește studenți și absolvenți din domenii diferite ai Universității din Oradea - inginerie, matematică, medicină, informatică și automatică: Paul Bondici - Leader, Fondator, Hardware & Software Developer; Oana Bondici – Speaker, Studentă la Medicină Dentară, Universitatea din Oradea; Iulia Ilea - Fundraiser & HR Manager, studentă la Medicină; Radu Buboiu - 3D Model Designer & Hardware Specialist și student în anul IV la Facultatea de Medicină și Farmacie, specializarea Medicină Generală; Antonio Maniura - Hardware & Automation Engineer; Antoniu Novac - Student la Rețele Software, Telecomunicații și Drept. Diversitatea lor este cheia care permite proiectului să evolueze rapid și să acopere toate palierele - de la algoritmi și prototipare, la validare medicală și analiză de risc.



„Save My Life” a atras deja atenția în competiții de profil, participând doi ani consecutiv la Innovation Labs Timișoara, iar la Concursul SAS UO de la Universitatea din Oradea a obținut locul I.



Tinerii vor să ducă proiectul până la capăt și să transforme conceptul într-un produs disponibil pe scară largă. Visul lor este clar: să creeze un dispozitiv românesc accesibil, intuitiv și suficient de inteligent încât să îți salveze viața atunci când nu mai poți cere ajutor. O brățară inteligentă capabilă să reducă timpul de intervenție medicală poate însemna mii de vieți salvate și un pas important spre digitalizarea serviciilor de urgență.