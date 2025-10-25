Scădere a lucrărilor de construcții în august, dar creștere generală în primele opt luni ale anului

Comparativ cu luna iulie, lucrările de construcții au scăzut cu 24,7% ca serie brută și cu 26,2% ajustat sezonier, scăderi evidențiate la toate categoriile: lucrări de întreținere și reparații curente (-27,7%), reparații capitale (-24,3%) și construcții noi (-18,3%).

Pe tipuri de obiecte de construcții, cele mai mari scăderi s-au înregistrat la clădirile rezidențiale (-21,8%), construcțiile inginerești (-20,8%) și clădirile nerezidențiale (-19,3%).

Față de luna august 2024, volumul total al lucrărilor de construcții a înregistrat un ușor declin de 2,1% ca serie brută și 2,3% ajustat sezonier. Lucrările de reparații capitale au crescut cu 30,4%, în timp ce întreținerea și reparațiile curente au scăzut. Clădirile rezidențiale și nerezidențiale au înregistrat creșteri de 8,7%, respectiv 3,8%, în timp ce construcțiile inginerești au crescut cu 13%.

Pe ansamblu, în perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, volumul lucrărilor de construcții a înregistrat o creștere de 9,8% ajustat sezonier față de aceeași perioadă din 2024, impulsionată de creșterea lucrărilor de reparații capitale (+48,7%) și construcții noi (+7,8%).

(sursa: Mediafax)