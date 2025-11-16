Scandal fără precedent în lumea medicală: Șeful anesteziștilor cere declararea ca persona non grata a doctorului Iuliu Torje: Hater tânăr

Bubenek a cerut ca dr. Iuliu Torje să fie declarat persona non-grata la orice manifestare organizată de UMF „Carol Davila” și de Colegiul Medicilor din România. El îl acuză pe Torje că „defăimează și jignește în mod repetat medicii români”, mai ales pe cei din specialitatea ATI.

„Dr. Iuliu Torje este un hater tânăr (sub 40 ani) al medicilor din România, în special al medicilor din specialitatea ATI, membrii SRATI pe care îi atacă, îi defăimează şi îi jigneşte în mod mişelesc şi repetat începând cu anul 2020 (Pandemia!) şi până astăzi, cu precădere pe contul său de facebook şi pe orice alt mijloc de social-media pe care îl poate accesa”, a declarat Şerban Bubunek într-o scrisoare adresată președintei Colegiului Medicilor din România, dr.Cătălina Poiană și rectorului UMF, prof. dr. Viorel Jinga.

Bubenek afirmă că Torje se autoprezintă ca fiind „un mare specialist ATI și mai ales expert în ECMO, deși referințele despre el în Web of Science - ISI Thomson sunt foarte modeste și nu reflectă nici pe departe aceste pretenții”.

„Respectivul medic a fost un student repetent al Facultăţii de Medicină din Oradea de unde s-a refugiat la Sibiu pentru a termina facultatea şi a-i putea defăima şi pe aceştia în consecinţă. Apoi a plecat în Germania unde se pare ca a devenit medic specialist ATI la un spital din sud”, mai spune președintele SRATI.

Bubenek mai spune că Iuliu Torje nu este membru CMI și nu are drept de practică în România, iar faptul că el spune că reprezintă România este „un fals grosolan și uz de fals”.

El amintește de faptul că Iuliu Torje s-a „insinuat” în preajma ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, care l-a numit chiar consilier onorific, însă, după două săptămâni, în urma unei analize aprofundate a situației și a protestelor SRATI, Rogobete l-a demis pe Torje.

Bubenek subliniază că mai mulţi medici ATI în cadrul Clinicii ATI 1 a Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr C.C. Iliescu”, înscrişi ca traineri în cadrul workshopului de Cale aeriană dificilă organizat la Congresul EST (Emergency Surgery & Trauma), şi-au anunţat retragerea de la acest eveniment la care participă dr. Iuliu Torje.

În consecință, preşedintele Societăţii Române de ATI solicită rectorului UMFCD şi preşedintelui Colegiului Medicilor din România să retragă cele cele credite EMC acordate de către CMR şi retragerea acreditării CMR acordată evenimentului cât şi ulterior a oricărui eveniment la care este anunţată participarea lui Iuliu Torje, care nu este membru CMR.

Totodată, Bubenek mai doreşte ca Viorel Jinga şi Cătălina Poiană să refuze „participarea şi prezenţa acum şi în viitor a haterului medicilor români numitul Iuliu Torje la orice manifestare organizată de către UMFCD şi în spaţiile deţinute sau gestionate de către UMFCD”, dar şi „declararea haterului medicilor români numitul Iuliu Torje ca persona non-grata la orice manifestare organizată de către UMFCD, CMR, CMMB”.

În fața acestor declarații, Iuliu Torje, respinge toate afirmațiile SRATI: „Sunt defăimat în mod repetat prin afirmații absolut nefondate. Aceste acuzații au intenția de a-mi compromite reputația, pregătirea, integritatea și chiar calitatea de medic”, susține Torje.

Iuliu Torje prezintă documente care atestă cariera sa și respinge afirmația că ar fi fost repetent: „Nu am fost NICIODATĂ student la Facultatea de Medicină din Oradea. Nu am repetat vreun an de facultate. Am absolvit medicina în fix 6 ani”.

„Sunt medic anesteziolog român, iar din anul 2016, imediat după încheierea celor 6 ani de facultate, profesez în Germania, unde am ajuns în urma unei burse Erasmus și unde am avut deja un loc de muncă asigurat. Mi-am început activitatea medicală în decembrie 2016, după obținerea Approbation-ului ( Noiembrie 2016 ) adică dreptului deplin de practică în Germania. Timp de doi ani și jumătate am fost medic rezident în chirurgie generală, traumatologie și terapie intensivă (trunchi comun) . În 2019, atras profund de medicina critică, am ales să mă dedic terapiei intensive cardiovasculare în spitalul în care activez până astăzi, un spital situat nu în sudul Germaniei, așa cum în mod fantasmagoric s-a afirmat în scrisoarea SRATI. În 2020 am obținut prima supraspecializare, în Medicină de Urgență. La 12 aprilie 2023 am devenit medic specialist anesteziolog, în urma examenului susținut la Colegiul Medicilor din landul Hessen, la Frankfurt. La 1 iulie 2023, în urma evaluării profesionale, am fost promovat în poziția de Oberarzt — echivalentul medicului primar în România. La 14 august 2024 am obținut supraspecializarea în Terapie Intensivă, tot prin examen. Iar din mai 2025 sunt medic coordonator al centrului ECMO al spitalului, un centru supraregional, cu peste 170 de proceduri anual, inclusiv intervenții internaționale. De altfel, am preluat pacienți din mai multe țări, inclusiv din România, ultimul fiind un adolescent de 16 ani de la Târgu-Mureș”, spune dr. Torje, pe Facebook.

Despre ceea ce s-a spus în legătură cu Facultatea de Medicină din Oradea, Torje spune că nici măcar nu a dat vreodată concurs de admitere acolo.

„Nu am repetat vreun an de facultate. Am absolvit medicina în fix 6 ani - nici mai mult, nici mai puțin. Afirmația că aș fi fost „student repetent la Oradea” este, de fapt, o dovadă de dispreț față de adevăr și față de minimul profesionalism. Este greu de înțeles cum o societate profesională își poate permite să transmită oficial asemenea neadevăruri către instituții medicale de prestigiu. Chiar și dacă prin absurd aș fi repetat un an — lucru fals — transformarea unui om prin muncă și perseverență nu ar trebui niciodată folosită ca armă de discreditare. În multe țări occidentale, poveștile de reziliență sunt respectate, nu aruncate în batjocură. Dar aici nici măcar nu e cazul: nu am repetat nimic, nu am studiat la Oradea și nu există nici cea mai mică urmă factuală care să susțină poveștile livrate în scrisoare. Această minciună este simptomatică pentru modul în care a fost construită întreaga scrisoare. Este simptomatică pentru o mentalitate care preferă inventarea unor defecte în locul acceptării unor merite”, adaugă medicul din Germania.

Torje răspunde și acuzațiilor privind titlul de medic specialist.

„În scrisoare apare formularea: „se pare că a devenit medic specialist”. Acest „se pare” este o tentativă ieftină de manipulare, un atac perfid menit să creeze dubii fără să afirme ceva concret. În sfera comunicării, este una dintre cele mai transparente tehnici de discreditare: să insinuezi, să arunci o umbră de îndoială, fără să formulezi acuzații directe care ar putea fi demontate juridic. Realitatea: NU „se pare”. Sunt medic specialist. Examen susținut. Documente oficiale. Titlu recunoscut internațional. Funcție de Oberarzt și coordonator ECMO. Nu există loc de interpretări”, adaugă dr. Iuliu Torje.

Scrisoarea SRATI afirmă că el fi fost prezentat la congres ca reprezentând România, sugerând o acțiune de fals sau manipulare. În realitate, spune Iuliu Torje, nu a pretins niciodată că profesează în România.

„Organizatorii congresului m-au prezentat doar prin specializare, fără a indica vreo țară. Daptul că sunt român este un fapt obiectiv, nu un fals. Profesia mea în Germania este arhicunoscută, publică și transparentă. A spune că a existat „uz de fals” este o acuzație extrem de gravă, care nu are nici măcar 1% fundament real”, spune medicul român din Germania.

„Scrisoarea SRATI reprezintă o manifestare de ură personală, de denigrare, de dorință de intimidare. Este un atac împotriva unui medic care a demonstrat că în diaspora poți obține rezultate prin muncă, nu prin conexiuni. Este un atac împotriva libertății de exprimare, garantată de Constituția României și de Carta Drepturilor Fundamentale. Este un atac la adresa unui „hater tânăr”, cum am fost numit — ca și când tinerețea ar fi un criteriu de necompetență. Totuși, acest „hater tânăr” a fost speaker la cel mai mare congres de circulație extracorporală — EURO-ELSO, atât la Cracovia, cât și la Milano în acest an. Iar eu, spre deosebire de autorul scrisorii, nu am cunoștință ca domnia sa să fi susținut vreo prezentare acolo, dacă tot vorbim despre competențe reale în domeniu (...) Nu am nimic de ascuns, nimic de negociat și nimic de reclădit în viața profesională — pentru simplul motiv că tot ce am construit, am construit prin muncă și merit, iar asta nu poate fi șters printr-o scrisoare cu caracter defăimător”, mai spune dr. Iuliu Torje.

