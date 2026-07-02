Scandalul vaccinurilor anti-COVID se reaprinde. Rogobete: „România nu trebuie să renunțe la negocieri cu Pfizer”

Rogobete a declarat că subiectul contractului cu Pfizer a revenit în atenția publică însoțit de „aceleași acuzații, aceleași interpretări și, inevitabil, aceiași oameni care încearcă să transforme o situație complexă într-o bătălie politică”.

Potrivit fostului ministru, în perioada în care a condus Ministerul Sănătății au fost inițiate discuții pentru diminuarea impactului financiar al contractului. „În perioada în care am fost ministrul Sănătății, am considerat că România trebuie să încerce toate variantele legale și diplomatice pentru a reduce impactul acestui contract asupra bugetului public”, a afirmat Rogobete.

El a precizat că negocierile au fost începute împreună cu Ministerul Finanțelor. „Împreună cu ministrul Finanțelor, am început o primă rundă de negocieri și am avut inclusiv discuții la Washington pentru identificarea unei soluții”, a spus fostul ministru.

Acesta a adăugat că procesul a fost unul dificil. „Nu a fost un proces simplu și nimeni nu a pretins că există o rezolvare peste noapte, dar am considerat că este datoria noastră să încercăm”, a declarat Rogobete.

Fostul ministru susține că nu cunoaște evoluția negocierilor după încheierea mandatului său. „După plecarea mea de la Ministerul Sănătății nu mai cunosc evoluția acestor negocieri. Nu știu ce pași au fost făcuți, dacă au continuat, dacă au fost întrerupte sau dacă s-a schimbat strategia”, a afirmat acesta. „Tocmai de aceea nu voi face nicio speculație”, a adăugat Rogobete.

El consideră însă că dialogul trebuie menținut. „România nu trebuie să renunțe niciodată la dialog și la negociere atunci când există șansa de a apăra interesul public”, a declarat fostul ministru.

Alexandru Rogobete afirmă că responsabilitatea pentru contract nu ar trebui atribuită exclusiv unei singure tabere politice. „Nu cred că acesta este modul în care ar trebui purtată această dezbatere”, a spus el. Fostul ministru susține că discuția ar trebui să se bazeze pe documente și informații verificabile. „Oamenii au nevoie de fapte, nu de propagandă, de documente, nu de lozinci”, a afirmat Rogobete.

Acesta a precizat că nu va continua disputa în plan politic. „Nu voi intra într-o polemică politică”, a spus fostul ministru. El a anunțat că a publicat o cronologie realizată pe baza documentelor oficiale și a datelor pe care le consideră relevante pentru înțelegerea situației.

Subiectul contractului cu Pfizer a revenit în atenția publică după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că statul român va contesta decizia prin care au fost blocate conturile ROMATSA, în cadrul litigiului privind achiziția de vaccinuri anti-COVID-19.

Autoritățile române încearcă, în prezent, să limiteze impactul financiar al litigiului, în timp ce dezbaterea privind modul în care a fost gestionat contractul continuă în spațiul public.

(sursa: Mediafax)