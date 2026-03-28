Scenariu negru pentru transportul în comun: STB, în pragul falimentului?

Într-o conferinţă de presă susţinută joi la sediul PMB, Ciucu a declarat că a dorit să ofere actualei conduceri a STB şansa de a eficientiza compania, însă până acum nu s-a realizat "nimic semnificativ" în acest sens.



"Nu e treaba mea, ca primar, să vorbesc despre eficientizare, ci a lor. De ce mai ai Consiliu de administraţie şi management? Numai ca să iei indemnizaţii? Domnilor, sunteţi membri din CA! Discutaţi cu sindicatele, discutaţi cu membrii AGA şi luaţi deciziile pentru care sunteţi acolo şi sunteţi plătiţi. Dacă nu, plecaţi. Toţi! Acesta este mesajul meu. Că e uşor ca primarul să-şi ia înjurăturile, pentru că lucrurile nu merg, iar alţii să-şi ia banii. Aştept ca AGA de la STB (...) să preia din dialogul social pe care managementul STB l-a avut cu sindicatele şi să vină cu o propunere în Consiliul General. Aştept asta de o lună şi jumătate. Acum le transmit şi public", a precizat Ciucu.



Edilul a afirmat că STB este în prezent "extrem de ineficientă", având un număr foarte mare de angajaţi, şi a cerut managementului să reducă cheltuielile, în condiţiile în care compania are un buget anual de 1,7 miliarde de lei, comparabil cu cel al municipiului Braşov.



"Dacă STB astăzi nu are - cu acest Consiliu de Administraţie, cu acest management, cu sindicatele care sunt parte a procedurii de decizie - nu are rezultatele interne să se eficientizeze, atunci o să căutăm resurse externe, care înseamnă insolvenţă. (...) Au votat ceva în Consiliul de Administraţie, să înceapă reorganizări şi disponibilizări pe zona TESA, fără să ne atingem de şoferi, vatmani şi muncitori, pentru că de ei este nevoie. Dar aparatul TESA este supradimensionat. Trebuie să facă nişte proceduri care să ajungă în Consiliul General şi nu au mai ajuns. Dacă nu le vor face, nu înseamnă că vor primi, cel puţin cât sunt eu primar, 1,7 miliarde de lei, la care se adaugă datorii de peste 1,4 miliarde de lei", a spus Ciucu.



Primarul general a mai subliniat că municipalitatea nu are control direct asupra companiilor municipale, acestea fiind coordonate de Consiliul General - care numeşte membrii AGA şi CA - şi de Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară, care emit contractele de delegare şi evaluează activitatea companiilor.



În prezent există cinci astfel de asociaţii, care însumează aproximativ 400 de angajaţi, deşi iniţial fiecare avea doar 10-20, a precizat edilul.



"Una dintre direcţiile pe care o să mă uit în etapa următoare este să vedem dacă acest sistem administrativ este funcţional. Din punctul meu de vedere, nu este funcţional", a spus el.

