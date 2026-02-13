Se schiază pe toate pârtiile din Poiana Brașov, în ciuda temperaturilor pozitive

,,În prezent, pe pârtiile din Poiana Brașov există doar zăpadă artificială, din cauza temperaturilor ridicate. Stratul este compus din gheață acoperită cu zăpadă zaharisită. Dimineața, pârtiile sunt în stare bună, zăpada fiind mai tare, așa că schiorii trebuie să fie atenți la frânare. Pe măsură ce ziua avansează, stratul superior de zăpadă se desprinde de gheață și se formează acele taluzuri cunoscute drept «zăpadă ortopedică» și poate fi mai greu de schiat. Sfaturile noastre pentru schiori este să schieze în prima parte a zilei, dimineața, când pârtiile sunt mai bune, iar după aceea să rămână în partea superioară. După-amiaza, când stratul de zăpadă devine mai dificil, cei cu experiență pot încerca pârtiile negre, unde nu se formează aceste denivelări”, a explicat Adrian Biriboiu, șeful Serviciului de amenajare pârtii.

Și salvamontiștii atrag atenția asupra riscurilor generate de alternanța dintre stratul înghețat de dimineață și zăpada grea din a doua parte a zilei.

,,Turiștii care vin în această perioadă în Poiana Brașov și doresc să schieze pe pârtiile din Masivul Postăvarul trebuie să fie echipați corespunzător. Pe lângă echipamentul obișnuit, este recomandat să folosească și echipament de protecție. Dimineața, stratul de zăpadă este mai dur, ceea ce permite un control mai bun al schiurilor. În aceste condiții, este esențial ca schiurile să fie bine întreținute, cu canturi ascuțite, pentru a putea manevra optim și a evita obstacolele sau alte situații neprevăzute pe pârtie. După primele ore, din cauza temperaturilor ridicate, stratul de zăpadă este moale și greu, solicitând foarte mult articulațiile. Din acest motiv, legăturile schiurilor trebuie reglate corect, astfel încât, în cazul unei suprasolicitări, acestea să elibereze piciorul și să prevină accidentările”, a precizat Cătălin Petrescu, reprezentantul Serviciului Salvamont.

În prezent, se schiază pe toate pârtiile din masiv: Kanzel, Doamnei, Drumul Roșu, Ruia, Sulinar, Subteleferic, Lupului (superior și inferior), precum și pe pârtiile pentru începători Bradul și Stadion.

Pentru sezonul 2025-2026, brașovenii beneficiază în fiecare zi de miercuri de o reducere de 50% la ski-pass-urile de o zi, cele valabile patru ore, precum și la cele cu valabilitate începând cu orele 11:00, 13:00 și 14:00.

Accesul în stațiune este asigurat prin liniile de transport în comun 20 (Livada Poștei - parcarea mare din Poiană), 60 (Park&Ride Poiana de jos - telegondolă) și 100 (Gara Brașov - Poiana Brașov).

Salvamontiștii recomandă purtarea căștii și a echipamentului de protecție, adaptarea vitezei la condițiile de pârtie și evitarea staționării în zonele înguste sau greu vizibile. Începătorii sunt sfătuiți să apeleze la instructori autorizați și să rămână pe pârtiile Bradul și Stadion, evitând traseele dificile până când dobândesc control și experiență suficiente.

Pârtiile se închid, de regulă, la ora 16:30, la jumătate de oră după ultima cursă a instalațiilor pe cablu. Autoritățile le recomandă turiștilor să își planifice coborârile astfel încât să evite surprinderea de lăsarea întunericului.

(sursa: Mediafax)