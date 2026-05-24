Schimbare de generație la Noaptea Muzeelor 2026: Tinerii au cucerit Capitala, seniorii au rămas acasă

Deşi unele dintre muzeele emblematice ale Capitalei au ales să ofere intrare pe bază de bilet, dar au avut un program normal sau chiar extins sâmbătă, instituţiile muzeale au înregistrat o prezenţă numeroasă, cu puţine excepţii, numărul vizitatorilor crescând faţă de ediţia de anul trecut.





La Muzeul Naţional de Artă al României, 2.850 de persoane de persoane au vizitat, pe baza unui bilet în valoare de 32 lei (16 lei pentru pensionari, 8 lei pentru elevi şi studenţi), toate spaţiile deschise în cadrul evenimentului, potrivit directorului general al instituţiei, criticul de artă Erwin Kessler.



"Am avut o seară bună. 2.850 şi ceva de vizitatori. La noi au fost foarte mulţi tineri, dar nu am putut să îi primim chiar pe toţi, pentru că noi am închis în funcţie de nevoile personalului nostru. Foarte mulţi tineri au venit de la ora 20:30. Începând cu ora 17:00 noi am avut ghidaje", a precizat Kessler pentru AGERPRES.





Muzeul Naţional al Ţăranului Român a înregistrat un număr mai mic de vizitatori decât la ediţia precedentă.



"3.481 de vizitatori. Mai puţini decât anul trecut, Foarte mulţi copii, adolescenţi şi tineri. Mai puţini vârstnici. Cele mai vizitate expoziţii: permanenta şi o expoziţie temporară care a avut vernisajul azi: Laborator GDPR, de Anca Coller şi Daniel Stancu", a declarat pentru AGERPRES directorul general al MNŢR, Virgil Ştefan Niţulescu.





La Muzeul Naţional Cotroceni, peste 3.700 de persoane trecuseră pragul instituţiei până la ora 22:00.



"Cu sprijinul Administraţiei Prezidenţiale, faţă de traseul iniţial, se vizitează şi Sala de Teatru, Sala Unirii şi Galeria Basarabilor. O să prelungim programul peste 23:00 pentru ca până la 22:00 au intrat deja 3.755 şi sunt foarte mulţi doritori în continuare. Mulţi tineri. Au venit grupuri şi din ţară: Braşov, Constanţa, Râmnicu Vâlcea. Erau la poartă de la ora 16:00. O să depăşim 4.100", a spus pentru AGERPRES directorul general al muzeului, Ana-Maria Ludatser.





Dr. Cleopatra David (Filarmonica George Enescu) a declarat pentru AGERPRES că numărul vizitatorilor care au ales să viziteze Ateneul Român în Noaptea Muzeelor, tineri şi familii, a fost unul egal cu cel de la ediţia precedentă.



"Circa 600 la primul interval de timp. Estimăm 3.000 până la finalul evenimentului. Peste jumătate, pentru prima dată la Ateneu. Melomanii vin la concerte. Aici majoritatea au spus că au mai fost la concerte de muzica clasică. Dar mulţi confundă clasicul cu crossover", a spus David, în jurul orei 23:00.



Ea a menţionat că a predominat publicul tânăr. "Majoritatea tineri", a punctat Cleopatra David.





Muzeul Naţional de Geologie a înregistrat în Noaptea Muzeelor, potrivit directorului general al instituţiei, Ramona Bălăşcuţă, 6.435 de vizitatori, în uşoară creştere faţă de ediţia de anul trecut (5.673 de vizitatori), muzeul fiind deschis, în regim de gratuitate, de la ora 10:00 la 21:00.



"Suntem fericiţi că am avut numărul aşteptat de vizitatori. Mulţi tineri. Cu siguranţă aş mai putea să adaug câţiva pe care nu i-am pus la numărătoare. Şi mă refer la copiii foarte, foarte micuţi, până în cinci ani nu am dat bilete, desigur. Pot să vă spun că am avut şi un flux de vizitatori bazat pe prezenţă feminină, pentru că am avut şi o expoziţie cu vânzare de bijuterii - piese preţioase şi semipreţioase în programul de vizitare", a declarat Bălăşcuţă pentru AGERPRES.



Ea a menţionat că tinerii îşi doresc să înţeleagă, mai degrabă, "ce e cu geologia, ce e cu ştiinţa aceasta".



"Şi, în contextul sensibil din punct de vedere geopolitic, vor să afle care este impactul asupra societăţii, riscurile care vin din lupta pentru resurse. Am avut foarte multe discuţii cu tineri care m-au întrebat: 'Şi de ce Rusia a atacat Ucraina? E adevărat că pentru resurse?'. Ne-am dat la poveşti. E îmbucurător că vor să se deschidă", a explicat Ramona Bălăşcuţă.



Directorul Muzeului de Geologie a adăugat că, deşi a crescut faţă de anul trecut, numărul vizitatorilor nu a mai atins recorduri precum 10.000 de persoane ca în anii precedenţi, când instituţia era deschisă până dimineaţa.



"Închizând astăzi poarta la ora 21:00, din raţiuni de securitate şi pentru că întâmpinăm mari probleme financiare - personalul meu nu şi-a primit salariul nici astăzi - era firesc ca publicul să fie mai puţin numeros. Am avut efectiv şase colegi astăzi în muzeu, alături de mine, inclusiv la partea de supraveghere şi acces public", a precizat Ramona Bălăşcuţă.





Muzeul Naţional de Istorie a României a avut porţile deschise, sâmbătă, în program diurn şi nocturn, 2.300 de vizitatori, persoane de toate vârstele, trecând pragul muzeului.





Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" înregistra aproximativ 5.000 de vizitatori în jurul orei 0:00, la Noaptea Europeană a Muzeelor 2026.



"Avem cam 5.000 de vizitatori, la fel ca anul trecut. Nu ştiu cum, dar am senzaţia că sunt mai mulţi, pentru că e constantă coada şi acum (ora 0:00 n.r.). Erau şi copii, în prima parte a programului, mulţi tineri. Tocmai s-a terminat un concert, care s- petrecut în muzeu şi încă este lume care va intra până la ora 1:00, urmând ca până la ora 2:00 să termine de vizitat muzeul şi să închidem", a declarat pentru AGERPRES directorul general al instituţiei, dr. Luis Ovidiu Popa.



El a estimat că până la finalul programului Muzeul Antipa va contoriza 6.000 de vizitatori, faţă de peste 4.500 câţi au ales să viziteze muzeul la ediţia de anul trecut.





La Teatrul Excelsior, care a făcut parte din programul oficial al Nopţii Muzeelor, a putut fi urmărit spectacolul "Mickey Mouse trebuie să plece".



"Tocmai s-a încheiat spectacolul (0:30 n.r.) şi ne-am bucurat enorm să avem, în această seară, alături de noi, atât de mulţi adolescenţi şi tineri care nu mai fuseseră până acum la Teatrul Excelsior. Jucăm pentru un număr de maxim 40 de spectatori. Ne-au emoţionat reacţiile lor entuziaste şi felul în care au intrat, atât de firesc, în universul spectacolului. Noaptea Muzeelor ne-a oferit şansa de a câştiga un public nou, curios şi deschis către noi experienţe teatrale, iar asta nu poate decât să ne confirme că teatrul va rămâne mereu un spaţiu viu de întâlnire şi dialog pentru noile generaţii. Întâmplarea fericită face ca spectacolul nostru să fie unul itinerant, spectatorii merg dintr-o sală într-alta, ca într-un muzeu", a afirmat pentru AGERPRES Bianca Boitan-Rusu, consultant artistic al Teatrului Excelsior.





Palatul Primăriei Capitalei şi-a redeschis, sâmbătă, porţile, oferind acces gratuit în acest an, tururi ghidate, expoziţii, momente muzicale, clădirea istorică ce găzduieşte PMB putând fi vizitată gratuit, pentru al şaselea an consecutiv, în cadrul evenimentului "Primăria Deschisă", organizat cu ocazia Nopţii Europene a Muzeelor.



"Am avut peste 2.000 de vizitatori, de toate vârstele. A fost aproximativ la fel ca anul trecut, dar anul acesta, spre deosebire de 2025, Primăria se poate vizita gratuit în fiecare weekend, deci a fost un interes mare", au declarat pentru AGERPRES organizatorii evenimentului.





La Galeriile Artmark, 2.600 de persoane, preponderent tineri, aleseseră să treacă pragul Palatului Cesianu-Racoviţă, sâmbătă, până la ora 21:45, la Noaptea Muzeelor.



"Noaptea Muzeelor a început dis-de-dimineaţă la Palatul Cesianu-Racoviţă. Deşi se anunţase intrarea de la ora 19:00 până la 23:00, cu ocazia celebrei sărbători europene, galeriile de artă din clădirea istorică din centrul Bucureştiului s-au aglomerat încă de la primele ore ale dimineţii. Cozi foarte lungi la intrare şi săli arhipline. Sigur se trece de 3.500, încă e buluceală mare, chiar şi mai aglomerat seara", a declarat pentru AGERPRES Anca Bejan, PR and Communications Manager Artmark.



Ea a apreciat că "probabil oferta expoziţională a cucerit".



"Este drept că avem palatul mai bogat ca niciodată. La propriu! Avem inclusiv o colecţie de bijuterii de lux impresionantă, bijuteriile Gabrielei Drâmbă, românca devenită, în anii '70, soţia împăratului Bokassa I al Republicii Centrafricane. De asemenea, avem şi o expoziţie de mare importanţă pentru istoria artei: expoziţia dedicată sculptorului Becker al Casei Regale, care cuprinde şi măştile mortuare ale Reginei Maria şi Regelui Carol I. Dar şi iubitorii de muzică şi sport au fost răsfăţaţi de ceea ce au putut admira la noi în galerie, căci avem o expoziţie dedicată obiectelor de tip memorabilia, cu autografe ale marilor legende Nadia Comăneci, Gică Hagi, Mircea Lucescu, Michael Schumacher, Leonard Doroftei. Şi lista este foarte lungă", a mai spus Anca Bejan.





Muzeul de Artă Recentă - MARe nu a participat la Noaptea Muzeelor, dar sâmbătă a oferit intrare gratuită în intervalul 19:00-00:00, în jurul orei 23:30 Adriana Ancuţa, Head of Social Media, raportând "circa 850 persoane". "Menţionez că nu am anunţat decât abia azi la amiază", a declarat reprezentanta MARe pentru AGERPRES.





Noaptea Muzeelor a devenit, în ultimele două decenii, una dintre cele mai puternice mărci culturale şi un adevărat fenomen social, cu cifre de audienţă ce gravitează în jurul cifrei de un milion de persoane, la nivelul întregii ţări.



Un număr de 333 de muzee şi entităţi culturale din 39 de judeţe, dintre care 49 doar în Bucureşti, au putut fi vizitate gratuit sau cu bilet redus, sâmbătă, în cadrul celei de-a XXII-a ediţii a programului Noaptea Muzeelor.

AGERPRES