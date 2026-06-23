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Schimbări la Programul „Rabla”: Ministerul Mediului analizează noile propuneri pentru persoanele fizice

de Redacția Jurnalul    |    23 Iun 2026   •   21:45
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Schimbări la Programul „Rabla”: Ministerul Mediului analizează noile propuneri pentru persoanele fizice
facebook/ Ce propuneri analizează Ministerul Mediului pentru cumpărătorii persoane fizice

Lansarea cât mai rapidă a Programului "Rabla" destinat persoanelor fizice şi creşterea predictibilităţii acestuia, precum şi clarificarea unor prevederi privind eligibilitatea vehiculelor şi documentaţia necesară au fost printre temele abordate, marţi, în cadrul unei dezbateri publice organizate de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

Potrivit unei postări publicate de ministerul de resort, pe pagina de Facebook a instituţiei, la întâlnirea moderată de către secretarul de stat Raul Pop au mai participat Aura Anca Roxana Cristea - director general la Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) şi Tudor Roşca - director cabinet ministru, alături de reprezentanţi ai industriei auto şi principalilor producători şi importatori de autovehicule, ai asociaţiilor profesionale din sectorul auto şi leasing operaţional.

De asemenea, şi-au exprimat puncte de vedere pe acest subiect instituţii publice şi autorităţi cu atribuţii în domeniul investiţiilor şi digitalizării, mediul de afaceri, sectorul financiar, companii de consultanţă, organizaţiilor neguvernamentale, mass-media şi beneficiari persoane fizice.

Principalele teme abordate au vizat: lansarea cât mai rapidă a Programului "Rabla" şi creşterea predictibilităţii acestuia, simplificarea procedurilor administrative şi reducerea termenelor de procesare, clarificarea unor prevederi privind eligibilitatea vehiculelor şi documentaţia necesară, eficientizarea procesului de decontare pentru producătorii validaţi, criteriile privind originea vehiculelor eligibile şi impactul acestora asupra pieţei, precum şi nivelul stimulentelor financiare pentru vehiculele cu emisii reduse şi pentru cele 100% electrice.

În plus, s-a discutat despre măsuri care să încurajeze scoaterea din circulaţie a autovehiculelor vechi utilizate efectiv şi despre creşterea transparenţei şi îmbunătăţirea comunicării cu beneficiarii şi producătorii validaţi.

"Participanţii au prezentat propuneri, observaţii şi exemple de bune practici din alte state, subliniind necesitatea unui program eficient, predictibil şi adaptat realităţilor actuale ale pieţei auto şi obiectivelor de mediu. Toate propunerile formulate în cadrul dezbaterii şi cele primite pe mail vor fi analizate în procesul de definitivare a actului normativ", precizează MMAP. AGERPRES

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Subiecte în articol: schimbari programul rabla ministerul mediului propuneri persoane fizice
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