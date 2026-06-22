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Alertă de explozie în Sectorul 3: Bloc întreg evacuat din cauza scurgerilor de gaz

de Redacția Jurnalul    |    22 Iun 2026   •   15:50
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Alertă de explozie în Sectorul 3: Bloc întreg evacuat din cauza scurgerilor de gaz
Hepta/Intervenție rapidă în sectorul 3 al Capitalei

Pompierii din cadrul ISU București-Ilfov intervin luni după-amiaza pe strada Postăvarul, unde au fost semnalate scurgeri de gaze la o țeavă care face legătura cu un bloc.

ISU București-Ilfov anunță că a fost decisă evacuarea tuturor celor șase scări ale blocului. Astfel, au fost evacuate 90 de persoane și a fost întreruptă alimentarea cu gaz de către reprezentanții companiei de profil.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, Detașamentul Special de Salvatori, un echipaj CBRN și echipaje ale Ambulanței.

Au fost făcute până acum măsurători la trei scari de bloc și nu au fost detectate valori peste limitele normale.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: scurgeri de gaze isu bucuresti
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