Alertă de explozie în Sectorul 3: Bloc întreg evacuat din cauza scurgerilor de gaz

ISU București-Ilfov anunță că a fost decisă evacuarea tuturor celor șase scări ale blocului. Astfel, au fost evacuate 90 de persoane și a fost întreruptă alimentarea cu gaz de către reprezentanții companiei de profil.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, Detașamentul Special de Salvatori, un echipaj CBRN și echipaje ale Ambulanței.

Au fost făcute până acum măsurători la trei scari de bloc și nu au fost detectate valori peste limitele normale.

Intervenția este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)