x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Se reia alimentarea cu gaz a blocurilor din Rahova

Se reia alimentarea cu gaz a blocurilor din Rahova

de Redacția Jurnalul    |    19 Oct 2025   •   20:25
Se reia alimentarea cu gaz a blocurilor din Rahova

Andrei Nistor, prefectul Capitalei a anunțat că alimentarea cu gaz a blocurilor din apropierea celui în care a avut loc explozia de vineri urmează să fie reluată, dar și contiunarea măsurilor de sprijin față de populația afectată de explozie.

„Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur, întrucât alimentarea a fost oprită temporar și la acestea”, a notat prefectul, duminică, pe Facebook.

„Și astăzi, în cadrul grupului de coordonare integrată constituit în urma exploziei din cartierul Rahova, format din polițiști ai Capitalei, jandarmi și pompieri din cadrul ISUBIF, au continuat activitățile de sprijin pentru persoanele afectate”, a mai comunicat Nistor.

Printre operațiunile enumerate de oficial se numără: menținerea perimetrului de siguranță, acces controlat în apartamente pentru recuperarea bunurilor personale, ridicarea autovehiculelor, sprijin pentru documentația de reparații și intervenții pentru toaletarea fațadelor și îndepărtarea resturilor.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: explozie Rahova
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri