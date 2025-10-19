Se reia alimentarea cu gaz a blocurilor din Rahova

„Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur, întrucât alimentarea a fost oprită temporar și la acestea”, a notat prefectul, duminică, pe Facebook.

„Și astăzi, în cadrul grupului de coordonare integrată constituit în urma exploziei din cartierul Rahova, format din polițiști ai Capitalei, jandarmi și pompieri din cadrul ISUBIF, au continuat activitățile de sprijin pentru persoanele afectate”, a mai comunicat Nistor.

Printre operațiunile enumerate de oficial se numără: menținerea perimetrului de siguranță, acces controlat în apartamente pentru recuperarea bunurilor personale, ridicarea autovehiculelor, sprijin pentru documentația de reparații și intervenții pentru toaletarea fațadelor și îndepărtarea resturilor.

