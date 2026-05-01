Șeful Autorității pentru Digitalizarea României a fost demis

„În sfârșit: RESET la Autoritatea pentru Digitalizarea României! I-am cerut premierului, împreună cu doamna vicepremier Oana Gheorghiu, demiterea președintelui ADR. Și tocmai s-a întâmplat această schimbare cu adevărat necesară”, anunță Irineu Darău.

Potrivit lui Darău, digitalizarea administrației s-a blocat în ultimii ani, iar efectele sunt vizibile în serviciile publice utilizate zilnic de români.

„Nu se mai poate continua cu frâna de mână trasă în digitalizarea României”, a declarat ministrul, subliniind că schimbarea conducerii ADR marchează începutul unei noi etape.

Probleme invocate: Cloudul Guvernamental și proiecte IT fără rezultate

„De prea mult timp, în loc să avansăm, ne împotmolim din ce în ce mai mult, iar efectul se vede în lucruri concrete, de zi cu zi, pe care oamenii le simt direct”, continuă Irinel Darău.

„Când pierzi în instanță finanțarea pentru specialiștii care lucrează la Cloudul Guvernamental și nu ai niciun plan alternativ, vorbim despre o gestiune financiară dezastruoasă. Când lansezi platforme cu erori majore, greu de folosit pentru cetățeni sau încerci să pornești achiziții mari fără bază legală, vorbim despre proiecte eșuate și decizii luate în afara regulilor. Când induci ideea că 's-au pierdut' zeci de milioane de euro, deși în realitate era vorba despre economii, creezi, de fapt, confuzie și neîncredere. Când refuzi să furnizezi date ministerului coordonator, creezi un mediu în care subalternii refuză monitorizări și emiți reglementări ignorând regulile, vorbim despre insubordonare și lipsă de transparență”, continuă ministrul Economiei.

Platforme blocate și nemulțumiri ale cetățenilor

Potrivit acestuia, când platforme esențiale precum Ghișeul.ro sau SEAP se blochează, „nu vorbim despre simple incidente recurente, ci despre un management defectuos al unor infrastructuri critice, care au fost gestionate fără organizare și fără o viziune concretă”.

„Toate aceste eșecuri în lanț, de care este responsabilă ADR, trebuie să aibă consecințe.

În ultimele luni, am încercat să corectăm din mers cât s-a putut, de la liberalizarea semnăturii electronice până la încercarea de stopare a unor licitații și achiziții dubioase, dar este clar că nu e suficient. Era nevoie ca de aer de un reset la nivel de conducere și de o accelerare reală și funcțională a transformării digitale în România. La fel de important este că trebuie să închidem definitiv orice influență toxică care a ținut digitalizarea României pe loc mult prea mulți ani. România trebuie să scape de umbra lui Sebastian Ghiță care a planat prea mult timp asupra instituțiilor și asupra digitalizării”, încheie Darău.

Autoritatea pentru Digitalizarea României era condusă de Dragoș–Cristian Vlad.

(sursa: Mediafax)