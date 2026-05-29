Jurnalul.ro Ştiri Observator Șefa diplomației UE, despre drona prăbușită la Galați: „O încălcare flagrantă și gravă a suveranității României”

de Redacția Jurnalul    |    29 Mai 2026   •   11:40
Kaja Kallas critică virulent Moscova

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a reacționat după drona rusească prăbușită la etajul 10 al unui bloc din Galați.

Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, a declarat că prăbușirea dronei rusești reprezintă o „încălcare gravă și flagrantă a suveranității României”.

„Prăbușirea dronei rusești asupra unor blocuri de locuințe din Galați a constituit o încălcare flagrantă și gravă a suveranității României și a spațiului aerian european”, a scris Kallas.

Șefa diplomației europene a discutat cu ministra de Externe, Oana Țoiu, pentru „a-i transmite întreaga solidaritate a UE față de România”.

Comentând mai departe incidentul, Kalas a precizat că nu se mai poate permite ca Moscova să încalce spațiul aerian european.

„Rusia a încetat de mult să mai respecte granițele. Nu se poate permite ca Moscova să încalce spațiul aerian european fără a fi trasă la răspundere”, a scris Kallas.

Kallas a mai afirmat că joi, miniștri de Externe ai UE s-au angajat „să intensifice presiunea asupra Rusiei, să sporească sprijinul acordat Ucrainei și să investească în capacitatea de apărare a Europei”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Kaja Kallas suveranitatea nationala drona Galati
