Servicii medicale gratuite pentru românii neasigurați

Ministerul Sănătății a anunțat că persoanele fără asigurare medicală pot accesa, pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie, servicii de prevenție, controale de specialitate și investigații gratuite.

„Prevenția medicală redevine o prioritate națională. Accesul liber la controale, analize și monitorizare – inclusiv pentru persoanele neasigurate – este doar primul pas. Următorul pas este schimbarea de mentalitate: verificarea periodică a stării de sănătate, chiar atunci când nu există simptome, salvează vieți și resurse. Mergeți la medic cu încredere”, a declarat dr. Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Ce servicii medicale gratuite pot fi accesate fără asigurare

Orice adult se poate prezenta la medicul de familie pentru consultații preventive, fără a fi necesară asigurarea de sănătate.

Pentru adulți între 18 și 39 de ani:

O consultație gratuită pe an pentru evaluarea riscului individual;

Consiliere privind fumatul, alimentația, activitatea fizică și greutatea corporală.

Pentru persoanele de peste 40 de ani:

Citește pe Antena3.ro Un submarin rusesc a intrat în Marea Baltică. Suedia îl urmărește cu avioane de vânătoare şi nave de război

Până la trei consultații gratuite anual, pentru evaluare, consiliere și monitorizare a stării de sănătate.

Analize și investigații gratuite, cu trimitere de la medicul de familie

Consultațiile de prevenție ajută la depistarea timpurie a bolilor cardiovasculare, diabetului, cancerului și altor afecțiuni cronice.

În funcție de vârstă și de factorii de risc, medicul de familie poate recomanda analize gratuite, printre care:

Hemoleucogramă, glicemie, colesterol total și LDL , teste pentru ficat și rinichi;

Test HPV, ecografie sau mamografie (pentru femei);

Test de sânge ocult în scaun – pentru prevenirea cancerului colorectal;

Test PSA pentru bărbații peste 50 de ani.

Consultații preventive pentru bolnavii cronici

Persoanele aflate deja în evidența medicului de familie cu boli cronice beneficiază, la rândul lor, de consultații preventive pentru depistarea altor afecțiuni – cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul, cancerul sau afecțiunile renale.

De asemenea, în cazuri speciale, medicul poate elibera trimiteri pentru analize suplimentare – inclusiv pentru depistarea virusurilor hepatitice B și C, a virusului HIV (la femeile însărcinate) sau pentru investigații oncologice.

Ministerul Sănătății încurajează toți românii – indiferent dacă sunt sau nu asigurați – să meargă periodic la controale preventive, deoarece depistarea timpurie a bolilor crește șansele de tratament eficient și salvează vieți.