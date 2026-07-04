Trusa medicală de călătorie: Sfaturi profesionale pentru a fi pregătit în fața oricărei probleme de sănătate

O trusă medicală de călătorie nu trebuie să fie complicată, ci adaptată destinației, activităților planificate și stării de sănătate a fiecărei persoane, afirmă farmacista cliniciană Sue Ojageer, într-un interviu acordat publicației The Independent.

Potrivit acesteia, o pregătire atentă înainte de plecare poate face diferența în cazul unor situații neprevăzute apărute în timpul vacanței.

Sue Ojageer recomandă ca adulții să aibă în bagaj un antihistaminic pentru alergii sau înțepături de insecte, șervețele antiseptice, un unguent cu antibiotic și plasturi pentru răni minore. De asemenea, aceasta recomandă un analgezic pentru dureri provocate de călătorie sau de îmbolnăviri și un termometru digital.

Farmacista mai spune că un dezinfectant pentru mâini, crema cu protecție solară, un repelent împotriva insectelor și plicurile cu săruri de rehidratare orală sunt utile pentru prevenirea deshidratării, arsurilor solare, înțepăturilor și unor îmbolnăviri.

„O trusă medicală de călătorie nu trebuie să fie complicată; trebuie doar să fie personalizată. Planificarea din timp, în funcție de destinație, activități, istoricul medical și persoanele cu care călătorești, poate face toată diferența dacă apare o situație neprevăzută”, a declarat Sue Ojageer.

Farmacista atrage atenția că persoanele în vârstă au nevoi suplimentare în timpul călătoriilor. Ea recomandă includerea în bagaj a ciorapilor compresivi, precum și a încărcătoarelor, bateriilor și dispozitivelor medicale necesare, cum ar fi monitoarele utilizate pentru diverse afecțiuni.

În cazul bebelușilor și copiilor mici, trusa ar trebui să conțină antipiretice pediatrice, spray nazal cu ser fiziologic, cremă pentru iritațiile de scutec și soluții cu electroliți pentru rehidratare. „Este întotdeauna mai ușor să ai la tine produsele cu care ești deja familiarizat decât să le cauți în timpul călătoriei”, a explicat farmacista.

Ojageer spune că, atunci când călătorește împreună cu cei cinci copii ai săi, ia întotdeauna medicamente pentru febră destinate copiilor, soluții cu electroliți și rezerve suplimentare.

Specialista recomandă ca trusa medicală să fie pregătită în funcție de activitățile planificate. Pentru drumeții sunt utile plasturii pentru bășici, iar în zonele cu temperaturi ridicate sunt recomandate tabletele cu electroliți pentru prevenirea deshidratării.

În cazul deplasărilor în regiuni izolate, unde accesul la apă potabilă este limitat, aceasta recomandă tablete pentru purificarea apei sau un filtru portabil. Dacă există riscul consumului unor alimente care pot provoca tulburări digestive, farmacista spune că este indicată includerea unui antidiareic sau, la recomandarea medicului, a unui antibiotic prescris.

Pentru destinațiile cu mulți țânțari, Ojageer recomandă utilizarea repelentelor aprobate de autoritățile competente, deși amintește că un studiu recent a arătat că unele specii de țânțari au început să fie atrase de repelentele pe bază de DEET, utilizate de zeci de ani.

Sue Ojageer recomandă ca persoanele aflate sub tratament să își ia medicamente suficiente pentru întreaga călătorie și o rezervă pentru încă trei până la șapte zile, păstrată în bagajul de mână, în cazul unor întârzieri sau incidente. Ea subliniază că persoanele cu alergii severe nu ar trebui să plece fără medicația de urgență prescrisă, inclusiv epinefrină, dacă aceasta este necesară.

Farmacista recomandă și încheierea unei asigurări medicale de călătorie, precum și păstrarea unei liste tipărite cu medicamentele administrate și a unor copii digitale ale rețetelor. „Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac călătorii este să nu aibă un plan de rezervă în cazul în care se îmbolnăvesc sau rămân fără medicamente”, a avertizat Sue Ojageer.

(sursa: Mediafax)