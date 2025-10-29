RetuRO extinde reciclarea: Borcane și sticle de oțet, acceptate în sistem. Cât câștigă persoanele care coletează PET-uri

Propunerea, susținută de un fost ministru al mediului, vizează creșterea gradului de reciclare, care în ultima lună s-a apropiat de 100%.

Producătorii vor trebui să-și adapteze ambalajele pentru sistemul SGR până în ianuarie 2027, având în vedere că legea va fi adoptată.

Noi ambalaje acceptate în sistemul RetuRO

Inițiatorul proiectului, Mircea Fechet, spune că modificările vor viza în principal recipiente mici, precum sticlele de apă distilată sau borcanele de mici dimensiuni, excluzând însă borcanele pentru murături, care nu se vor încadra în noile reguli.

"Nimeni nu se bucură când trebuie să facă parte din hora reciclării - nici producătorul, nici magazinele, însă ei trebuie să înţeleagă că toţi ne dorim o Românie mai curată. Nu vor fi alte reguli decât cele pe care le avem deja pentru categoriile de produse pe care le avem în SGR. Asta a fost şi ideea, să nu facem investiţii suplimentare”, a explicat acesta.

Ambalajele reutilizabile vor putea fi reciclate dar în anumite condiții, legate de modul de separare și de gradul de murdărie.

„Ce nu ne place, sau nu ştim încă dacă ne place, este metoda prin care aceste ambalaje vor fi separate şi dacă vor fi murdare sau nu. La lichide e relativ uşor, la alte produse cu o vâscozitate diferită, sucuri de roşii, sosuri de roşii, gemuri, s-ar putea ca această problemă să fie un pic mai dificil de rezolvat de către consumator. Până acum nu am văzut în alte ţări implementată o soluţie pentru borcane”, spune Raul Pop, expert în economie circulară.

În luna septembrie 2025, România a reciclat peste jumătate de miliard de ambalaje, reprezentând 94% din cantitatea de sticle vândute. Acest lucru a avut impact vizibil asupra calității râurilor și lacurilor, care au devenit mai curate. În prezent pot fi reciclate PET-uri, sticle și doze de aluminiu de până la 3 litri.

„Câtă vreme există posibilităţi din punct de vedere tehnic. N-avem niciun motiv să nu folosim infrastructura şi să atingem ţinte şi la aceste categorii”, a adăugat Mircea Fechet, inițiatorul proiectului.

Venituri din reciclarea ambalajelor

În luna august 2025, românii au obținut peste 300 de milioane de lei din reciclarea recipientelor, iar între 5.000 și 6.000 de români trăiesc din această activitate, ajungând la 300 de lei pe zi din colectarea sticlelor și dozelor din coșurile stradale sau de la evenimente, potrirvit observatornews.ro.