Sute de angajați de la Apele Române blochează Capitala: Protest major împotriva conducerii

Protestul va avea loc între orele 11:00 – 12:30 la Administraţia Naţională „Apele Române”, apoi va urma o deplasare pietonală către Ministerul Mediului, unde protestul va continua între orele 13:00 – 16.00. La protest sunt așteptate în jur de 500 de persoane.

La momentul redactării acestui articol, la manifestație iau parte în jur de 200 de persoane, care au venit cu vuvuzele și pancarte cu mesaje precum „Tăiați bani de la partide, nu de la cei care muncesc”, „Taxați corupția, nu munca” și „Nu putem apăra digurile muncind pe salariul minim pe economie”.

SMAR acuză conducerea ANAR și Ministerul Mediului că refuză un dialog real cu reprezentanții salariaților, dar și că negocierile pentru Contractul Colectiv de Muncă 2026–2028 au fost compromise prin lipsa informațiilor și tratament preferențial acordat unor organizații sindicale.

Totodată, SMAR reclamă blocarea angajărilor, suspendarea promovărilor și reducerea unor drepturi salariale exact pentru angajații care asigură intervențiile la inundații, poluări și situații de urgență.

Sindicaliștii susțin faptul că reorganizările promovate de conducerea ANAR nu urmăresc eficientizarea instituție și că în timp ce posturile de execuție sunt blocate, funcțiile administrative și schimbările de directori continuă.

„Colegii mei au iesit astăzi în stradă ca partea unui protest mai lung, pentru că s-au săturat să fie mințiți. (…) S-au săturat ca oamenii aceștia din Administrația Națională Apele Române, cei din Ministerul Mediului să-i trateze cu dispreț. În fiecare lună, din Apele Române se taie drepturi salariale, se reduc numărul de angajați. Astăzi, în România, ar trebui să fie pentru tot perimetrul național minimum 12.000 de oameni. Suntem 7.000 în Apele Române”, a declarat Jr. Brișcaru Cornel Gheorghiță, președintele Sindicatului Mureșul din Apele Române.

SMAR solicită să fie acordat sporul pentru consemn la domiciliu, prevăzut de lege și confirmat inclusiv prin hotărâri judecătorești definitive, subliniind că angajații sunt obligați să intervină permanent în situații de urgență, fără o remunerare corespunzătoare.

Revendicările principale ale SMAR sunt: transparenţă totală în negocierea Contractului Colectiv de Muncă; deblocarea angajărilor în structurile operative; protejarea veniturilor personalului din teren; acordarea legală şi nediscriminatorie a sporului pentru consemn, dar și reducerea funcţiilor de conducere din sediul central ANAR.

