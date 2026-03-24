Șofer român de TIR, ucis în Spania după ce a prins un hoț de motorină. Final cumplit în fața soției

Șofer român de TIR ucis în Zaragoza după un furt de motorină. Autorul, tot român

Un incident șocant petrecut în Spania zguduie comunitatea șoferilor români de TIR. Un bărbat și-a pierdut viața după ce a surprins un hoț de motorină în flagrant. Cazul, petrecut în plină noapte, scoate la iveală riscurile uriașe ale acestei meserii.

Tragedie în parcarea unei benzinării din Zaragoza

Un șofer român de TIR a avut parte de un sfârșit cumplit în localitatea Alfajarín, provincia Zaragoza, după ce a fost călcat mortal de un alt camion în timpul unei confruntări, potrivit Aragon Digital.

Incidentul s-a petrecut duminică dimineață, în jurul orei 4:20, în parcarea unei benzinării unde victima înnoptase împreună cu soția sa.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, bărbatul a surprins un individ în timp ce încerca să-i fure motorina. Hotărât să-l oprească, șoferul a coborât din camion și a pornit în urmărirea acestuia.

Momentul fatal: manevra care i-a fost fatală

Suspectul a fugit și s-a urcat în propriul camion pentru a scăpa. În timpul manevrei de plecare, acesta l-a lovit și l-a călcat mortal pe român.

După producerea tragediei, șoferul vinovat a fugit de la locul accidentului.

Autorul, identificat la zeci de kilometri distanță

La aproximativ trei ore de la incident, autoritățile au reușit să-l identifice și să-l localizeze la circa 45 de kilometri distanță, într-o benzinărie din El Burgo de Ebro.

Individul, identificat drept Colbert C. Z., tot cetățean român, a fost observat de un alt camionagiu, după ce poliția transmisese deja detalii despre vehicul: cabină roșie, remorcă albă și numere de înmatriculare românești.

Bărbatul a fost reținut de agenții Gărzii Civile și dus la comandamentul din Zaragoza. Acesta urmează să fie prezentat în fața instanței, fiind suspect de omucidere și furt.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă este vorba despre o ucidere din imprudență sau o faptă mai gravă, iar judecătorul va decide dacă se impune arestarea preventivă.

Familia, devastată: „Nu știm ce s-a putut întâmpla”

Durerea familiei este copleșitoare. Marin, o rudă a victimei, a ajuns la locul tragediei pentru a recupera bunurile personale ale șoferului și pentru a verifica camionul.

„Nu știm ce s-a putut întâmpla. Știm puțin și nu înțelegem nimic”, a declarat acesta, profund afectat.

Bărbatul a subliniat și riscurile meseriei de camionagiu: „Mi-e puțin teamă”

„Pur și simplu nu știm ce s-a întâmplat. Doar că un alt tip a încercat să-i fure motorină și atât”

„De multe ori îi spuneam să renunțe la camion, să caute altceva. L-aș fi ajutat, dar el a vrut mereu să lucreze în asta. Și-a cumpărat propriul camion și muncea foarte mult. Avea tot ce îi trebuia”

Soția victimei, martoră la tragedie, este în stare de șoc: „Îi este foarte greu. Era cu el. Este o lovitură foarte grea”