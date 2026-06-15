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Atenție șoferi: Trafic deviat pe Podul suspendat peste Dunăre pentru reparații

facebook/ Noi lucrări de întreținere și restricții pe Podul Brăila

Circulaţia rutieră pe Podul suspendat peste Dunăre va fi restricţionată începând de luni, 15 iunie, pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii şi întreţinere, traficul urmând să fie deviat temporar pe una dintre căile de rulare, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).