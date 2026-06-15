Atenție șoferi: Trafic deviat pe Podul suspendat peste Dunăre pentru reparații

Potrivit sursei citate, traficul va fi deviat de pe Calea II (Tulcea - Brăila), în zona kilometrului 7, în apropierea staţiei de taxare, pe Calea I (Brăila - Tulcea), în zona kilometrului 3, în apropierea sediului CIC Brăila.
Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de întreţinere la banda 1 de la Calea I de rulare.
CNAIR recomandă participanţilor la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă şi să adapteze viteza la condiţiile de circulaţie pe durata desfăşurării lucrărilor.
AGERPRES