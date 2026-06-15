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Atenție șoferi: Trafic deviat pe Podul suspendat peste Dunăre pentru reparații

de Redacția Jurnalul    |    15 Iun 2026   •   22:45
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Atenție șoferi: Trafic deviat pe Podul suspendat peste Dunăre pentru reparații
facebook/ Noi lucrări de întreținere și restricții pe Podul Brăila

Circulaţia rutieră pe Podul suspendat peste Dunăre va fi restricţionată începând de luni, 15 iunie, pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii şi întreţinere, traficul urmând să fie deviat temporar pe una dintre căile de rulare, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit sursei citate, traficul va fi deviat de pe Calea II (Tulcea - Brăila), în zona kilometrului 7, în apropierea staţiei de taxare, pe Calea I (Brăila - Tulcea), în zona kilometrului 3, în apropierea sediului CIC Brăila.

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de întreţinere la banda 1 de la Calea I de rulare.

CNAIR recomandă participanţilor la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă şi să adapteze viteza la condiţiile de circulaţie pe durata desfăşurării lucrărilor.

AGERPRES

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Subiecte în articol: soferi trafic deviat pod dunare reparatii
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