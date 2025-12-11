x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator România are pământ mai bun ca al Franței

România are pământ mai bun ca al Franței

de Redacția Jurnalul    |    11 Dec 2025   •   21:30
România are pământ mai bun ca al Franței
Sursa foto: România are pământ mai bun ca al Franței

Este, incontestabil, un domeniu dificil, în care trebuie să ai răbdare ca să obții rezultate și, totuși, tot mai mulți români aleg să dea viața confortabilă de la orașe și joburile bine plătite pe o palmă de pământ pe care să facă agricultură. Și adevărul e că au cu ce: avem pământ bun!

Calitatea terenurilor din România este superioară celor din Franța.

Sunt cuvintele lui Arnaud Charmetant, președintele Asociației pentru Agricultură Integrată, Durabilă Economic și Rentabilă (AIDER), la conferința ZF, Agrobusiness Summit 2025.

La un moment dat în cariera lor, mulți români aleg aleg să dea la schimb domeniile lor de competență (IT, economic, altele foarte bine plătite) cu agricultura pentru a-și împlini un vis sau a trăi mai aproape de natură.

Acestea sunt atuuri evidențiate de Charmetant, care a pus în oglindă Franța cu România:

„Faţă de Franţa, România are în plus calitatea terenurilor, sunt foarte bune. Avem fermieri care sunt mult mai flexibili decât cei francezi, care moştenesc businessul din familie. Vedem fermieri din România cu viziune diferită. Unii fermieri sunt IT-işti, alţii sunt economişti, alţii agronomi şi viziunea lor este total diferită. Aici avem un avantaj prin diversitatea fermierilor şi se creează o dinamică care duce spre spre o schimbare pozitivă“, a spus acesta.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sol România franta agricultura joburi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri