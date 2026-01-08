Stații de încărcare pentru mașini electrice pe A0: spații tehnice dotate, în premieră, cu dușuri

„Stațiile de reîncarcare pentru vehicule electrice ușoare va avea cel puțin 4 puncte de reîncărcare cu putere individuală de 150 kW pe fiecare punct de reîncărcare, pentru fiecare spatiu pentru servicii în parte, iar fiecare grup de reîncărcare aferent celor 4 puncte de reîncărcare furnizează o putere de ieșire de cel puțin 600 kW”, se arată în caietul de sarcini al licitației. Cele două stații de încărcare a camioanelor electrice vor avea câte cel puțin 8 puncte de reîncărcare cu putere individuala de 350 kW pe fiecare punct de reîncărcare, iar fiecare grup de reîncărcare aferent celor 8 puncte de reîncărcare furnizează o putere de ieșire de cel puțin 3.600 kW. Ele trebuie să aibă suficientă energie pentru a încărca simultan câte 4 autoturisme, respectiv câte 8 camioane.

Acestea urmează să fie amplasate pe Lotul 2 al tronsonului de nord al autostrăzii, în dreptul localității Balotești, la km 24+000. Ele vor fi amplasate pe ambele sensuri de mers și spațiile care vor fi construite aici vor fi dotate, cu toalete publice (separate de benzinării, nu în cadrul acestora), spații comerciale și zona de mâncare.

Programul de funcționare pentru toate spațiile din zona de servicii va fi non-stop.

CNAIR concesionează cele două spații pentru serviciu pentru o perioadă de 30 de ani, iar câștigătoarele licitației vor fi ompaniile care oferă cea mai mare redevență anulă, dar nu mai puțin de 13.277.992 de lei pe an.