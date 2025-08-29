Exclusivitate Observator. Stelian Bujduveanu, despre problemele cu traficul şi apa caldă în Bucureşti: „Decalăm programul instituțiilor publice”

Înaintea începutului anului şcolar primarul interimar a anunţat măsuri în premieră pentru fluidizarea traficului, dar şi investiţii în termoficare. Între timp, însă, începe şi lupta politică pentru Primăria Capitalei. Executivul este aşteptat să stabilească data alegerilor.

Traficul din București nu va fi dat peste cap nici de începutul noului an școlar, nici de șantierele din Capitală — promite Stelian Bujduveanu. Primarul general interimar anunță că marile lucrări se apropie de final și propune o soluție surprinzătoare pentru descongestionarea traficului: program de lucru decalat pentru angajații Primăriei și pentru cei din instituțiile publice.

"Noi considerăm că putem să asigurăm că de la 8 septembrie bucureştenii vor suferi un pic mai puţin din cauza traficului", a declarat Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureştiului, în exclusivitate pentru Observator.

Într-un București sufocat de trafic și zgomotul claxoanelor, Stelian Bujduveanu anunță măsuri menite să reducă timpii de așteptare, în special în zonele aglomerate din apropierea școlilor. "Poliţia Locală să asigure acele zone ca să îmbarce şi să debarce copiii. Promisiunea constructorilor a fost că, la data de 8 septembrie, toate lucrările care pot fi închise se vor închide. Ştim cu toţii: o bandă de circulaţie e întotdeauna ocupată de către constructor, cu utilajele şi materialele sale", a mai precizat primarul interimar al Capitalei.

Prezent în platoul Observator, primarul general interimar al Capitalei a prezentat şi o măsură în premieră - ca instituțiile statului să îşi decaleze programul de muncă pentru a face loc în traficul, la orele de vârf.

"Numai în aparatul propriu al primarului general sunt aproape 1.000 de angajaţi. Gândiţi-vă acum câţi angajaţi ai statului român sunt în clădirile din centrul Capitalei. Lăsăm loc ca în acel interval foarte aglomerat, de ora 7-9 dimineaţa, cei care au de dus copii la şcoală şi trebuie să meargă la muncă, să aibă mai mult loc în trafic", a transmis Bujduveanu.

Totodată, acesta a vorbit şi despre investiţii masive în sistemul de termoficare, o problemă veche a Bucureştiului, care lasă mii de blocuri fără apă şi căldură pe timpul iernii... şi nu numai. Ultima avarie, cea din 18 august, a lăsat 5.000 de blocuri fără apă caldă.

"5% din blocurile din Bucureşti nu au apă caldă la ora aceasta. Problema persistă de o săptămână. Luni, aceste avarii vor dispărea complet. Pot asigura bucureştenii că va fi un pic mai bine decât anul trecut. Nu putem face miracole peste noapte. Continuăm cu investiţii masive în schimbarea sistemului de termoficare", a adăugat acesta.

Fost viceprimar în mandatul lui Nicușor Dan, Stelian Bujduveanu are o experiență de peste zece ani în cadrul Primăriei Capitalei și a preluat funcția de primar general interimar după plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni. În prezent, coaliția de guvernare urmează să stabilească data alegerilor locale, iar edilul PNL nu exclude posibilitatea unei candidaturi la Primăria Capitalei.

"Noi, astăzi, la nivel de organe de ale partidului, nu am discutat şi nu am tranşat problema - în primul rând, când vor fi alegerile şi doi, care va fi structura de candidatură. Eu cred că acel candidat la Primăria Bucureşti trebuie să vină de la Coaliţia care conduce ţara", a susţinut Stelian Bujduveanu.

