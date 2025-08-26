x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Primarul interimar al Capitalei: Deschidem două şantiere pentru modernizarea a 4,1 km conducte de termoficare

Primarul interimar al Capitalei: Deschidem două şantiere pentru modernizarea a 4,1 km conducte de termoficare

de Redacția Jurnalul    |    26 Aug 2025   •   16:45
Primarul interimar al Capitalei: Deschidem două şantiere pentru modernizarea a 4,1 km conducte de termoficare

 Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat, marţi, deschiderea a două noi şantiere pentru modernizarea a 4,1 km conducte magistrale de termoficare.

Lucrările sunt finanţate în proporţie de 85% cu fonduri nerambursabile de la Ministerul Dezvoltării, sunt executate de SC Energomontaj SA şi au un termen de finalizare de 12 luni, a scris edilul general, pe Facebook.

Este vorba despre:

- Magistrala 1 Sud, cu o lungime de 2 km, care alimentează cu agent termic locuinţe de pe Bd. Basarabia, Bd. Chişinău, Bd. 1 Decembrie;

- Magistrala III SUD, cu o lungime de 2,1 km, care alimentează cu agent termic locuinţe de pe Str. Matei Basarab, Calea Călăraşi, Bd. Decebal.

"În prezent, în Bucureşti, se lucrează pentru modernizarea sistemului de termoficare şi înlocuirea conductelor vechi de 40-50 de ani în 30 de mari şantiere", a precizat Bujduveanu. 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: stelian bujduveanu santiere modernizare conducte termoficare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri